Población de videojugadores en Latinoamérica crecerá 4,5 % en 2025

Ocio

En términos económicos, el sector de los videojuegos generaría cerca de US$8.300 millones, ubicando a América Latina como la cuarta región más relevante entre los grandes mercados del mundo, señala informe.

Por revistaeyn.com Latinoamérica se perfila como uno de los territorios más dinámicos para la industria mundial de los videojuegos. Lejos de la etiqueta de “mercado emergente”, la región avanza con paso firme hacia una posición estratégica dentro del ecosistema global del gaming. Así lo refleja el Global Games Market Report 2025, elaborado por Newzoo, que proyecta para este año una base de 372,3 millones de jugadores, lo que supone un crecimiento interanual del 4,5 %.

En términos económicos, el sector generaría cerca de US$8.300 millones, ubicando a América Latina como la cuarta región más relevante entre los grandes mercados del mundo. El informe subraya una característica clave: se trata de un mercado equilibrado entre plataformas, con un claro liderazgo del mobile y una fuerte preferencia por Android. Cerca del 69 % de la población conectada jugará en al menos un dispositivo, mientras que casi la mitad de los usuarios realizará algún tipo de gasto en videojuegos. Aunque Brasil y México siguen siendo los grandes polos de consumo, otros países comienzan a ganar protagonismo y a captar la atención de desarrolladores, editores y fabricantes.

POBLACIÓN JOVEN

El atractivo regional se explica, en gran medida, por su perfil demográfico. América Latina es joven, cada vez más conectada y con una cultura digital en expansión. Distintas estimaciones sitúan la base de jugadores por encima de los 300 millones, con tasas de crecimiento anual cercanas al 5 % o 6 %, lo que representa alrededor del 11 % de la comunidad gamer global. A esto se suma una mejora gradual en el ingreso disponible, especialmente visible en el segmento móvil, que impulsa el gasto por usuario. Las proyecciones a largo plazo refuerzan este escenario. Market Data Forecast prevé que el mercado latinoamericano de videojuegos podría pasar de US$23.080 millones en 2024 a superar los US$70.000 millones en 2033, impulsado por una mayor penetración digital y por hábitos de consumo más sofisticados.