Costa Rica, país clave en plan de crecimiento de Kumon en Centroamérica

Kumon, una de las organizaciones educativas más grandes en el mundo, anuncia su plan de expansión en Costa Rica, que contempla la apertura de nuevas franquicias en las ciudades de Curridabat, Alajuela, Heredia y San José.

Con más de 65 años de experiencia en el desarrollo de programas de aprendizaje individualizados para niños, jóvenes y adultos, Kumon se ha convertido en una de las marcas líderes en la industria de la educación. Su modelo le ha permitido figurar en la lista Franchise 500 de 2024 de Entrepreneur, posicionándose entre las 10 mejores franquicias del mundo en el área educativa.

Desde su fundación en 1958, Kumon ha expandido sus operaciones a más de 60 países, con más de 25,000 Centros Kumon alrededor del mundo. Esta nueva etapa de crecimiento en Centroamérica refleja su compromiso con el aprendizaje y el desarrollo de los niños, brindando además oportunidades de emprendimiento con propósito a quienes deseen liderar un cambio positivo desde la educación.

La franquicia Kumon ofrece un programa único de enseñanza basado en la capacidad individual de cada estudiante, ayudándoles a desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo y a alcanzar su máximo potencial. Al mismo tiempo, representa una oportunidad de negocio para quienes deseen invertir en un modelo probado y con impacto social.

“Al adquirir una franquicia Kumon, los inversionistas pueden unirse a una marca reconocida y respetada, con el respaldo de décadas de experiencia en la gestión de centros educativos”, indicó Guillermo Parás Treviño, gerente general para Kumon México y Centroamérica.

Oportunidad de franquicias para mujeres emprendedoras

El modelo Kumon ha demostrado ser especialmente atractivo para mujeres emprendedoras, quienes actualmente representan cerca del 50 % de las franquicias en el sector educativo a nivel mundial. Su estructura flexible, su enfoque en el desarrollo de habilidades y su impacto en la comunidad lo convierten en una excelente opción para mujeres que desean emprender con propósito.

Sobre las franquicias de Kumon

Kumon proporciona a sus franquiciatarios un acompañamiento completo, incluyendo entrenamiento inicial, materiales didácticos, apoyo en marketing, recursos tecnológicos y formación continua. El objetivo es que cada centro opere con los más altos estándares de calidad educativa y gestión.

La solidez de Kumon en el mundo de las franquicias es un logro notable: está entre el 5% de las empresas con mayor tamaño y crecimiento; el 1% con mayor reconocimiento de marca; y el 25% con mejor salud financiera.

La inversión para adquirir una franquicia Kumon oscila entre US$25.000 y USD$30.000. Además, el franquiciatario puede acceder a incentivos por más de US$ 6.500, generar al menos dos nuevos empleos directos e incidir positivamente en su comunidad.

Para Parás, el plan de expansión de Kumon en Costa Rica es una oportunidad única para emprender en el sector educativo con el respaldo de una marca global.