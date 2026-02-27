Ellos son los jóvenes influencers rurales de Honduras y Guatemala

Por revistaeyn.com
El proyecto Huellas, una iniciativa impulsada por Conexión con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - FIDA, celebró el evento virtual de presentación de los 12 jóvenes ganadores del concurso–taller “Influencers Rurales”, una propuesta regional que promovió la participación y movilización juvenil para la revitalización integral de los territorios rurales.
En esta nueva edición del concurso/taller participaron 698 jóvenes de Bolivia, Colombia, Honduras y Guatemala. Todas y todos recibieron un kit digital con tutoriales y herramientas formativas para el desarrollo de sus piezas audiovisuales, además de participar en una formación virtual.
Como resultado de este proceso, 130 jóvenes enviaron sus videos en las dos categorías del concurso: Patrimonio alimentario, cultural y turismo y Producción sostenible y cambio climático.
Las producciones abordaron temáticas vinculadas al patrimonio alimentario, cultural y turismo, así como a la producción sostenible y el cambio climático, demostrando que el campo es también un espacio de innovación, creatividad y orgullo.
Andrea Pineda, de San Pedro de Intibucá (Honduras), ganó con un recorrido poético por San Isidro, donde tradición, café y esencia comunitaria se unieron para mostrar la riqueza cultural y el alma de su pueblo.
Por su parte, Francklin Nathanael Quib, de Cobán (Guatemala), fue reconocido por su video “El Guasmole”, dedicado a un platillo típico de Alta Verapaz. Su relato resaltó cómo este alimento nace directamente de la tierra, sin químicos y sin necesidad de grandes recursos económicos, pero con profundo amor, identidad y orgullo comunitario.
Los tres primeros lugares de cada país recibirán un kit compuesto por celulares, micrófonos, aros de luz, estabilizadores, cuentas premium de canva y capcut, motivándolos a seguir creando contenido sobre sus territorios y consolidándose como influencers rurales en sus países. De igual forma, serán capacitados para convertirse en “Reporteros rurales” y formarán parte de la Comunidad Digital de Conexión, espacio donde recibirán talleres de capacitación y encuentros con otros jóvenes líderes para mejorar su contenidos en redes sociales.
Durante el evento, la directora para Conexión América Latina Conny Toornstra comentó “Creemos en juventudes que no solo reciben oportunidades, sino que las crean. Creemos en comunidades que no solo conservan su cultura, sino que la transforman. Y creemos que la tecnología, cuando se pone al servicio de la identidad y del territorio, puede ser una herramienta poderosa para abrir caminos”.
Desde su primera versión en Bolivia en 2021, la iniciativa ha impactado a miles de jóvenes rurales. Solo en la edición 2023, más de 2.400 jóvenes de Bolivia, Colombia y Honduras se formaron en producción audiovisual. Los ganadores de esa edición viajaron a Roma, Italia, para compartir sus historias en un evento organizado por el FIDA.