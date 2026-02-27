Ellos son los jóvenes influencers rurales de Honduras y Guatemala

Por revistaeyn.com

El proyecto Huellas, una iniciativa impulsada por Conexión con el apoyo del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola - FIDA, celebró el evento virtual de presentación de los 12 jóvenes ganadores del concurso–taller “Influencers Rurales”, una propuesta regional que promovió la participación y movilización juvenil para la revitalización integral de los territorios rurales.

En esta nueva edición del concurso/taller participaron 698 jóvenes de Bolivia, Colombia, Honduras y Guatemala. Todas y todos recibieron un kit digital con tutoriales y herramientas formativas para el desarrollo de sus piezas audiovisuales, además de participar en una formación virtual.

Como resultado de este proceso, 130 jóvenes enviaron sus videos en las dos categorías del concurso: Patrimonio alimentario, cultural y turismo y Producción sostenible y cambio climático.

Las producciones abordaron temáticas vinculadas al patrimonio alimentario, cultural y turismo, así como a la producción sostenible y el cambio climático, demostrando que el campo es también un espacio de innovación, creatividad y orgullo.

Andrea Pineda, de San Pedro de Intibucá (Honduras), ganó con un recorrido poético por San Isidro, donde tradición, café y esencia comunitaria se unieron para mostrar la riqueza cultural y el alma de su pueblo.