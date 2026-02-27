Honduras: Gobierno y BCIE revisan agenda de proyectos de inversión

Finanzas

Por revistaeyn.com La Presidente Ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente de Honduras, Nasry Asfura Zablah, en la sede del Banco, con el propósito de revisar la cartera activa de proyectos en el país y dialogar sobre las prioridades estratégicas de la nueva administración. Adicionalmente, en semanas recientes, equipos técnicos del BCIE han mantenido sesiones de trabajo con autoridades del nuevo Gobierno para evaluar el estado de ejecución de los proyectos en curso, identificar oportunidades de optimización y acordar acciones que permitan acelerar su implementación, asegurando resultados oportunos y de alto impacto.

Actualmente, el BCIE mantiene una cartera activa en Honduras que supera los US$1,400 millones, de los cuales aproximadamente el 90 % está orientado al sector infraestructura, considerado prioritario por la administración de Asfura. Entre los proyectos más relevantes destacan el Programa de Carreteras Resilientes —que incluye los tramos Danlí–Trojes, Ojo de Agua–Cantarranas y el Corredor Turístico con un nuevo libramiento para la ciudad de El Progreso—, la infraestructura hospitalaria en Choluteca y Tocoa con avances sustanciales, así como el Programa de Recuperación del Lago de Yojoa. Estas iniciativas han sido revisadas de manera conjunta con el Gobierno de Honduras, definiendo mecanismos específicos para fortalecer su gestión, agilizar procesos y maximizar el beneficio económico y social para el país.