Centroamérica: Ranking de países con más transacciones en criptomonedas

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com El precio del bitcoin se ha recuperado levemente y actualmente cotiza en poco más de US$67.000 aunque esta es una baja de 4 % tras alcanzar los US$70.000 el miércoles 25 de febrero. En lo que va del año, la principal criptomoneda ha perdido más de un 25 % de su valor y hoy cotiza muy lejos de los US$126.186 que marcó en octubre de 2025, cuando alcanzó máximos históricos.

No obstante al panorama incierto, las criptomonedas continúan siendo ganando popularidad entre ciertos sectores. El Índice Global de Adopción de Criptomonedas, elaborado por Chainalysis, ofrece una mirada sobre cómo está evolucionando la adopción de criptomonedas en todo el mundo con factores como envío de remesas, uso de inversión y ahorro. El reporte señala que entre julio de 2022 y junio de 2025, América Latina registró casi US$1,5 billones en volumen de transacciones de criptomonedas (creció un 63 %), consolidando la región como una de las más dinámicas del mundo en la adopción tanto en segmentos minoristas como institucionales. La trayectoria ha sido volátil pero indudablemente al alza: desde US$20.800 millones en volumen de transacciones cripto en julio de 2022, la actividad se disparó hasta un récord de US$87.700 millones en diciembre de 2024.

"Los efectos de una inflación persistente, volatilidad cambiaria y controles restrictivos de capital en varios países de la región sigue impulsando la demanda de stablecoins como reserva segura de valor y como cobertura frente al riesgo macroeconómico local", señala el reporte de Chainalysis.

PANORAMA EN LATINOAMÉRICA

Brasil domina la región con US$318.800 millones en valor cripto recibido, representando casi un tercio de toda la actividad cripto de Latinoamérica; Argentina ocupa el segundo lugar regional con un volumen de transacciones de US$93.900 millones. México (US$71.200 millones), Venezuela (US$44.600 millones) y Colombia (US$44.200 millones) completan el top cinco. En cuanto al Índice Global de Adopción de Criptomonedas, se clasifican 151 países y se otorga una puntuación que determina su ubicación global. Cuanto más cerca esté la puntuación final del país de 1, mayor será el ranking. Con respecto a los países de Centroamérica, Guatemala ocupa el puesto 71, lo que significa una subida ya que en 2024 ocupaba el puesto 120 del Índice. Luego aparece Costa Rica en el puesto 86 (también subiendo desde el puesto 90 del 2024). Pese a que fue el primer país del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal en 2021 y ser un proyecto impulsado por el Gobierno, El Salvador ocupa el puesto 89 (una mejora desde el puesto 106). "El Salvador, a pesar de su conocida afición por el bitcoin, contribuyó con volúmenes más modestos (US$3.500 millones)", dice el reporte de Chainalysis.