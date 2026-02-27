Warner dice oferta de Paramount es 'superior' y Netflix se retira de la batalla

Por revistaeyn.com / EFE

Esto es todo un guión de película. La compra de Warner Bros. Discovery (WBD) da cada día un nuevo capítulo.

Luego que la empresa determinara que la oferta revisada que presentó esta semana Paramount Skydance Corporation (PSKY), valorada en US$31 por acción en efectivo, es "superior" al acuerdo que tiene con Netflix.

Este gigante del streaming "ha declinado aumentar su oferta por Warner Bros.", tras haber recibido una notificación WBD "indicando que su junta directiva ha determinado que la última propuesta de PSKY constituye una 'propuesta superior' según los términos del acuerdo de fusión vigente" entre ambas compañías, indicó la empresa codirigida por Ted Sarandos en un comunicado.

Y esto que la decisión de Warner activaba un periodo de cuatro días hábiles para que esta última presente una contraoferta.

Aunque la transacción negociada el pasado diciembre entre Netflix y WBD "había generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria", el precio requerido para igualar la última oferta de PSKY "ya no es financieramente atractivo", agregó el gigante del entretenimiento.