Warner dice oferta de Paramount es 'superior' y Netflix se retira de la batalla

Por revistaeyn.com / EFE
Esto es todo un guión de película. La compra de Warner Bros. Discovery (WBD) da cada día un nuevo capítulo.
Luego que la empresa determinara que la oferta revisada que presentó esta semana Paramount Skydance Corporation (PSKY), valorada en US$31 por acción en efectivo, es "superior" al acuerdo que tiene con Netflix.
Este gigante del streaming "ha declinado aumentar su oferta por Warner Bros.", tras haber recibido una notificación WBD "indicando que su junta directiva ha determinado que la última propuesta de PSKY constituye una 'propuesta superior' según los términos del acuerdo de fusión vigente" entre ambas compañías, indicó la empresa codirigida por Ted Sarandos en un comunicado.
Y esto que la decisión de Warner activaba un periodo de cuatro días hábiles para que esta última presente una contraoferta.
Aunque la transacción negociada el pasado diciembre entre Netflix y WBD "había generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria", el precio requerido para igualar la última oferta de PSKY "ya no es financieramente atractivo", agregó el gigante del entretenimiento.
La nueva oferta de Paramount respondía a la que realizó Netflix el pasado diciembre como parte de un acuerdo preliminar para adquirir los estudios y los negocios de transmisión en directo o 'streaming' de WBD por 27,75 dólares por acción, valorando esos activos en unos 72.000 millones de dólares, con un valor empresarial total cercano a los 82.700 millones.
La retirada de este multimillonario acuerdo por la compra de uno de los titanes del entretenimiento se produce el mismo día en el que Sarandos visita la Casa Blanca para mantener distintos encuentros, aunque no se espera que se reúna con el presidente de EE.UU., Donald Trump.
Las beneficiadas fueron las acciones de Netflix que subían un 6,2 % este miércoles. Los títulos rozaban los 83 dólares por acción pasadas las 14.30 hora local tras una jornada al alza, pendiente del siguiente movimiento del consejo de administración de WBD después de recibir positivamente la oferta mejorada de Paramount.
LA PROPUESTA DE PARAMOUNT A WARNER
La oferta revisada de PSKY incluye el pago de US$31 por acción en efectivo, frente a los US$30 planteados anteriormente, así como un pago adicional de 0,25 dólares por acción por trimestre a partir del 30 de septiembre de 2026 si la operación no se ha cerrado para entonces.
Además, PSKY se compromete a abonar una compensación de US$7.000 millones si la transacción fracasa por motivos regulatorios y a cubrir los US$2.800 millones que WBD tendría que pagar a Netflix por romper su acuerdo.
La propuesta también contempla aportaciones adicionales de capital por parte del empresario Larry J. Ellison y un fideicomiso asociado si fuera necesario para cumplir con los requisitos de solvencia exigidos por los bancos financiadores.
En diciembre pasado, Netflix firmó un acuerdo preliminar para adquirir los estudios y los negocios de 'streaming' de WBD por US$27,75 por acción, operación valorada en unos US$72.000 millones y con un valor empresarial total cercano a US$82.700 millones, incluida la deuda.
Paramount sorprendió entonces con una oferta hostil de US$30 por acción para toda la compañía, incluida su cartera de redes como CNN, TBS y TNT, así como activos digitales.
La junta de WBD tiene programada una reunión especial de accionistas para el 20 de marzo de 2026.