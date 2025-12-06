Centroamérica muestra un 'dinamismo extraordinario' en turismo, dice ONU

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El director regional de ONU Turismo para las Américas, Gustavo Santos, aseguró que Latinoamérica y el Caribe son el "territorio promisorio del turismo del futuro", gracias a su autenticidad, naturaleza e identidad cultural. Latinoamérica y el Caribe poseen una "potencialidad enorme" para convertirse en la región de mayor atracción turística y capacidad de experiencia en el futuro global, según Santos, quien participó este viernes en el lanzamiento del Plan Maestro de Turismo Sostenible 2026-2036 de Guatemala.

Esta expectativa se basa en los recursos únicos de la región, como la naturaleza, la identidad, la reserva patrimonial y las "culturas vivas" que los turistas de todo el planeta está comenzando a demandar. Santos explicó que el nuevo paradigma, impulsado por el avance de la Inteligencia Artificial (IA) y la omnipresencia de lo virtual, hará que la tecnología y lo digital se conviertan en lo "común" y "vulgar". En contraste, lo más aspiracional y demandado será "lo real", es decir, "la experiencia distintiva, identitaria y auténtica". "La experiencia real, distintiva e identitaria en Latinoamérica y el Caribe es la autenticidad, es naturaleza y es el territorio, con la gran oportunidad para que el turismo se convierta en su factor de desarrollo principal", enfatizó el funcionario de ONU Turismo. De acuerdo con Santos, la región centroamericana ya muestra "un dinamismo extraordinario y un crecimiento notable en turismo". Es el subsector de la región que más crece, impulsado fundamentalmente por Guatemala y El Salvador, junto a Panamá. ONU Turismo enfatiza la importancia de planes innovadores para asegurar que esta respuesta positiva se mantenga sostenible. Específicamente, en Guatemala, el ingreso de divisas por turismo ha crecido un 35 % en 2024 con respecto a 2019, y en el último año (entre 2023 y 2024), creció un 22 %.