Unesco premia a Fundación Pro Eco Azuero de Panamá

POR EFE

La Fundación Pro Eco Azuero de Panamá recibió este jueves uno de sus tres premios Unesco-Japón de educación en favor del desarrollo sostenible por su iniciativa para una gestión responsable del medio ambiente y de la restauración de los ecosistemas en las zonas rurales.

El jurado internacional quiso distinguir "un modelo holístico y sostenible para un cambio cultural a largo plazo", destacó en un comunicado la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

También destacó que el proyecto "refuerza los valores medioambientales y el liderazgo desde la una corta edad al combinar la educación formal y no formal, integrando la vigilancia ecológica y poniendo en marcha un sistema de mentores para los jóvenes.

La llamada iniciativa 'Spider Monkey School' la puso en marcha la Fundación Pro Eco Azuero en 2010 para integrar temas como la regeneración de bosques, la conservación de especies y el cambio climático, todo ello mediante un aprendizaje práctico y por experiencias.

El premio Unesco-Japón de educación para el desarrollo sostenible, que existe desde 2014, recompensa proyectos y programas que "hacen progresar la educación como motor esencial del desarrollo sostenible".

Los 50.000 dólares para cada uno de los tres ganadores se entregan este jueves en una ceremonia en la sede de la Unesco en París. Los otros dos premiados son el Instituto Akatu de Brasil y una iniciativa de Benín para la restauración y la gestión innovadora del bosque sagrado de Ookpo de Pobé.