Cómo medir adecuadamente la salud de la cultura organizacional

Por revistaeyn.com
Muchas organizaciones dicen tener “buena cultura”, pero no todas pueden explicar con datos qué tan saludable es realmente. La cultura organizacional no es un concepto abstracto ni una frase inspiradora.
Se manifiesta todos los días en comportamientos, decisiones, vínculos y resultados. Y, como todo lo que impacta en el negocio, también puede y debe medirse.
ManpowerGroup dice que medir la cultura no implica reducirla a números fríos, sino ponerle evidencia a lo que sucede puertas adentro. Los datos permiten anticipar conflictos, detectar desgastes silenciosos y entender por qué algunas estrategias no terminan de funcionar, aun cuando sobre el papel parecen impecables.
Clima y cultura
En primer lugar, ManpowerGroup señala que "hay que diferenciar clima de cultura". Este primero suele ser un termómetro. Mide percepciones: cómo se sienten las personas, qué tan escuchadas están, si confían en sus líderes, si entienden hacia dónde va la empresa.
Aunque el clima es más coyuntural y la cultura más profunda, los datos de clima permiten identificar tensiones culturales que, si se sostienen en el tiempo, terminan erosionando los valores declarados.
"Un clima deteriorado no siempre indica una mala cultura, pero sí alerta sobre incoherencias entre lo que la organización dice y lo que efectivamente hace", agregan.
Ahora bien, qué conviene observar para conocer el estado real de la cultura:
Salidas que dejan mensajes
La tasa de rotación, especialmente la no deseada, es uno de los indicadores más claros de la salud cultural. No todas las salidas son negativas, pero cuando las personas se van por motivos similares —falta de desarrollo, malos liderazgos, desgaste emocional, ausencia de reconocimiento— la cultura está hablando.
Más revelador aún es quiénes se van y en qué momento. La salida temprana de talentos clave o de personas con alto potencial suele indicar problemas de integración cultural, expectativas mal gestionadas o liderazgos desconectados.
Ausentismo y presentismo: señales silenciosas
Estos dos elementos suelen leerse como problemas individuales, cuando en realidad son síntomas culturales. Equipos con altos niveles de desgaste emocional, baja motivación o falta de sentido tienden a mostrar estas conductas como forma de desconexión.
Cuando las personas están físicamente presentes pero emocionalmente ausentes, la cultura deja de sostener el compromiso y se transforma en mera rutina.
Compromiso y pertenencia
En este punto es importante saber que medir engagement no es preguntar solo si alguien está “contento”. "Se trata de entender si las personas sienten que su trabajo tiene sentido, si confían en la organización, si recomendarían el lugar para trabajar y si ven un futuro posible dentro de la empresa", señala ManpowerGroup.
Liderazgo: el espejo de la cultura
Los datos sobre desempeño y percepción de los líderes son centrales para evaluar la cultura. Las organizaciones no tienen la cultura que declaran, sino la que sus líderes habilitan. Evaluaciones de liderazgo, feedback y resultados de equipos permiten detectar si los valores se viven o se contradicen en la práctica cotidiana.
Un liderazgo que no escucha, que castiga el error o que comunica de manera opaca termina moldeando una cultura defensiva, incluso cuando el discurso institucional habla de confianza y colaboración.
Diversidad, equidad, inclusión y pertenencia
Medir diversidad no es solo contar porcentajes. Es analizar brechas salariales, oportunidades de crecimiento, participación en espacios de decisión y percepción de trato justo. Una cultura saludable es aquella donde las diferencias no penalizan y donde las oportunidades no dependen de afinidades invisibles.
La importancia de mirar los datos en conjunto
ManpowerGroup agrega que al tener estos datos, hay que entender que ningún indicador por sí solo define la salud cultural. Lo valioso está en cruzarlos, detectar patrones y leer tendencias a lo largo del tiempo. La cultura no cambia de un día para el otro, pero siempre deja huellas medibles antes de entrar en crisis.
"Las organizaciones que se animan a medir su cultura con honestidad no buscan control, sino comprensión. Entienden que una cultura sana no es la que no tiene problemas, sino la que puede verlos, hablarlos y transformarlos", dicen.