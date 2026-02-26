Cómo medir adecuadamente la salud de la cultura organizacional

Empresas & Management

Aunque el clima es más coyuntural y la cultura más profunda, los datos de clima permiten identificar tensiones culturales que, si se sostienen en el tiempo, terminan erosionando los valores declarados, señala ManpowerGroup.

Por revistaeyn.com Muchas organizaciones dicen tener “buena cultura”, pero no todas pueden explicar con datos qué tan saludable es realmente. La cultura organizacional no es un concepto abstracto ni una frase inspiradora. Se manifiesta todos los días en comportamientos, decisiones, vínculos y resultados. Y, como todo lo que impacta en el negocio, también puede y debe medirse.

ManpowerGroup dice que medir la cultura no implica reducirla a números fríos, sino ponerle evidencia a lo que sucede puertas adentro. Los datos permiten anticipar conflictos, detectar desgastes silenciosos y entender por qué algunas estrategias no terminan de funcionar, aun cuando sobre el papel parecen impecables. Clima y cultura En primer lugar, ManpowerGroup señala que "hay que diferenciar clima de cultura". Este primero suele ser un termómetro. Mide percepciones: cómo se sienten las personas, qué tan escuchadas están, si confían en sus líderes, si entienden hacia dónde va la empresa. Aunque el clima es más coyuntural y la cultura más profunda, los datos de clima permiten identificar tensiones culturales que, si se sostienen en el tiempo, terminan erosionando los valores declarados. "Un clima deteriorado no siempre indica una mala cultura, pero sí alerta sobre incoherencias entre lo que la organización dice y lo que efectivamente hace", agregan. Ahora bien, qué conviene observar para conocer el estado real de la cultura: Salidas que dejan mensajes La tasa de rotación, especialmente la no deseada, es uno de los indicadores más claros de la salud cultural. No todas las salidas son negativas, pero cuando las personas se van por motivos similares —falta de desarrollo, malos liderazgos, desgaste emocional, ausencia de reconocimiento— la cultura está hablando.