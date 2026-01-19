Transición verde para la MYPE en El Salvador: un reto complejo

Por revistaeyn.com

El panorama global de los negocios está siendo redefinido por el imperativo de la sostenibilidad y la transición verde. En este contexto, un reciente informe, «Renewed SME Agenda in the Context of Green and Just Transition» publicado por Jana Krajcovicova en septiembre de 2025 para el Donor Committee for Enterprise Development (DCED), ha puesto una nota de advertencia crucial. El estudio no cuestiona la necesidad de la transición verde, sino que plantea un riesgo real: que las nuevas exigencias ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) se conviertan en una nueva capa de barreras de acceso al financiamiento y apoyo para las micro y pequeñas empresas (MYPE).

Para economías emergentes como El Salvador, donde la MYPE ya arrastra una compleja agenda de transformación (lucha contra la informalidad, usura y baja productividad), la exigencia de sostenibilidad se presenta como un reto complejo y multidimensional, que requiere de un fuerte componente de gradualidad y asistencia técnica para evitar una potencial exclusión.

El principal nudo para que la MYPE salvadoreña abrace la agenda verde es su profunda informalidad. Según el Observatorio MYPE de FUSAI, cerca del 76% del parque empresarial salvadoreño opera en la informalidad.

Si bien la informalidad no obstruye el cumplimiento de requisitos ambientales, puede bloquear el acceso a las herramientas básicas de desarrollo:

Bloqueo al financiamiento

Las líneas de crédito verde exigen la verificación del destino de los fondos para asegurar la trazabilidad y el impacto ambiental. Una MYPE informal carece de los estados financieros y de la documentación legal necesaria para ser un sujeto de crédito elegible para estos fondos, ni siquiera a nivel de microfinanzas. La exigencia verde se convierte, automáticamente, en una barrera de formalización que la MYPE no está equipada para superar.

La presión de la usura

La exclusión del financiamiento formal empuja a la MYPE a la usura. El Observatorio MYPE en su informe anual sobre El Estado de la MYPE 2025 estima que el monto movilizado por la usura es mayor a los US$ 1,125.5 millones anuales, con tasas que pueden alcanzar el 1,869%. Una empresa con un margen de ganancia devorado por intereses usurarios simplemente carece del capital para invertir en eficiencia energética o en prácticas laborales dignas que exige la agenda verde.

Invisible en la cadena de valor

La presión de las regulaciones globales (ej. en las cadenas de sourcing de grandes exportadores) requiere que los proveedores MYPE demuestren cumplimiento con estándares sociales y ambientales. La informalidad impide a la MYPE proveer las facturas, contratos laborales o certificaciones que aseguren esta trazabilidad, relegándolas a un mercado secundario y menos rentable.