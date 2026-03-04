Empresas & Management

Las 5 cosas que debes saber de Ricardo Castillo Sinibaldi: el chapín más chapín

Tiene 90 años, y sigue activo al frente del IRTRA, el sistema recreativo que ha despertado sonrisas entre más de 102 millones de visitantes en 60 años. Pero, en sus 70 años de vida profesional, las historias de don Ricardo Castillo se enlazan al desarrollo del país. Contamos 5 cosas imperdibles sobre Mr. Felicidad.

Por Velia Jaramillo - Estrategia & Negocios Hablar de Guatemala, y hablar de felicidad, es hablar de Ricardo Castillo Sinibaldi, uno de los centroamericanos más admirados. Pero más allá de su dedicación al IRTRA, su vida está llena de historias, de desafíos. Es un curioso y aprendiz eterno, una mente innovadora, un gran desarrollador. En su vida ha tomado decisiones que lo llevaron de la empresa familiar a la función pública y a fundar grandes instituciones. Con un profundo amor por Guatemala, es el chapín más chapín.

1.DE CARGAR CAJAS A LA GERENCIA

Es miembro de tercera generación de la familia Castillo, fundadores de La Mariposa (hoy cbc). Comenzó a trabajar en la empresa familiar cargando cajas de madera a los camiones repartidores, y ascendió hasta la gerencia. “Mi papá me dijo: si quieres estar en mi puesto algún día, debes conocer todo, y mi primer trabajo fue cargar cajas de madera a los camiones. Pasé a mecánica, a carpintería, al taller de pintura y soldadura, a producción, al laboratorio, y luego a mercadeo, a publicidad, a administración...”.

2. ¿QUIÉN ABANDONA LA SEGURIDAD DE LA EMPRESA FAMILIAR POR NUEVOS CAMINOS?

Ricardo lo hizo. En sus 30 años dejó la empresa de la familia -siendo ya el gerente- y el trabajo junto a su padre para encabezar desde el sector público la Empresa Eléctrica de Guatemala.

“El presidente de la República era el general Eugenio Laugerud García, yo estaba de presidente y gerente de la Empresa Eléctrica de Guatemala, cuando vino el terremoto de 1976 y me llama el presidente a decirme: 'ayer recibí la alegría más grande que pudiste haberme dado porque venía regresando a la capital y en el helicóptero le digo al piloto: voy a llegar a Guatemala y va a estar oscuro... y cuando veo el valle de Guatemala tenía luz'".



3.APRENDIÓ DE LOS GRANDES DE DISNEY, UNIVERSAL...

A los 35 años tomó la presidencia del IRTRA y transformó los primeros parques. Aprendió de los más grandes de la industria recreativa del mundo (el vicepresidente de Disneylandia, el presidente de Europa Park, el vicepresidente de Universal).

4.ES 70% CAMPO, 30% ESCRITORIO

En los parques del IRTRA, en Retalhuleu “conocía hasta la última pulgada de la propiedad porque la iba a revisar a caballo, hoy lo hago en carrito”.

5.AMA LOS PARQUES RECREATIVOS DESDE NIÑO

Se enamoró de los parques a los 10 años, visitando las “Ferias de Noviembre”, en Guatemala y en su juventud viviendo en Nueva York, era fan de El Ciclón de Coney Island. Hasta hace pocos años, a sus casi 90, seguía probando las atracciones del IRTRA.