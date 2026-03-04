Mónica Saca: Excelencia, innovación y equidad con sello VIJOSA

Desde su rol como Directora Corporativa de VIJOSA, Mónica Saca no solo gestiona estrategia y marcas; impulsa una visión donde la excelencia, la ciencia y el liderazgo femenino convergen para transformar realidades y propiciar el desarrollo de profesionales salvadoreñas.

Por E&N Brand Lab para VIJOSA En VIJOSA, cada decisión empresarial impacta vidas. Cada estándar de calidad, inversión en innovación y estrategia decrecimiento es una responsabilidad directa con la sociedad y un compromiso con la calidad. Mónica Saca, Directora Corporativa de la empresa, destaca que la farmacéutica, desde su origen, tiene un compromiso con la excelencia en salud y el bienestar de las personas. Desde su rol, consolidó la convicción de que el liderazgo se ejerce con visión y valentía: al soñar en grande, apostar por la industria nacional y contribuir activamente al progreso sostenible de El Salvador. Destaca que el grupo salvadoreño apuesta por la creatividad con propósito. Esto permite construir marcas con identidad, carácter y conexión emocional, integradas en un ecosistema que combina la innovación científica y comunicación estratégica e inteligente. “A lo largo de mi trayectoria en VIJOSA hemos transformado la manera en que una industria farmacéutica se comunica. Rompimos el paradigma de una comunicación fría o distante y demostramos que la ciencia también puede conectar”, asegura.

ESTRATEGIA COMPARTIDA, LIDERAZGO QUE SE MULTIPLICA

Saca destaca que, para asegurar el éxito empresarial, el liderazgo no se reduce a un ejercicio individual; en VIJOSA, este se construye de forma colaborativa y estratégica. “Contribuimos de manera activa y colaborativa a las decisiones estratégicas, integrando visión, análisis y experiencia con un propósito: cuidar y salvar vidas”. El empoderamiento, dice, forma parte del ADN corporativo. La compañía confía en el criterio y la experiencia de su equipo, promoviendo así una autonomía responsable. Asimismo, asume la formación de líderes —en muchos casos, mujeres— como una responsabilidad institucional al brindar acceso a planes de carrera, formación especializada y participación en proyectos clave. En la cultura de la farmacéutica, la capacidad no tiene género. Las mujeres ocupan posiciones científicas, corporativas y de alta dirección, interviniendo en la toma de decisiones fundamentales. La Mujer VIJOSA lidera equipos y desarrolla su trayectoria con visión de largo plazo. “Aquí, la equidad no es un discurso; es una forma natural de trabajar y crecer como organización”, subraya. Las cifras respaldan la afirmación: el 53% del talento humano de la organización son mujeres. La participación activa en niveles directivos y de mando fortalece la visión estratégica y garantiza el crecimiento sostenido del negocio.

ASCENSO BASADO EN COMPETENCIAS

Más que hablar de brechas, en la empresa se habla de convicción. De acuerdo con Saca, el paso decisivo llega cuando una mujer confía en su talento, se prepara con excelencia y se atreve a ocupar espacios de liderazgo. En este sentido, más que identificar talento aislado, se fomenta un entorno donde las mujeres asumen retos y fortalecen su criterio estratégico y se opera con la convicción de que el alto potencial se construye con oportunidades reales, formación especializada y confianza. “Creemos que el potencial se desarrolla. La Mujer VIJOSA se caracteriza por disciplina, determinación, preparación y compromiso con la salud y la excelencia, y nuestra cultura está diseñada para que cada una pueda crecer y evolucionar profesionalmente”, sostiene Saca. Como parte de esta visión, se impulsa el crecimiento con políticas de flexibilidad y acompañamiento profesional que permiten equilibrar el desarrollo y la vida personal, fortaleciendo la permanencia del talento femenino.

MENTORING: CRECER EN COMUNIDAD

Mónica Saca está convencida de que el crecimiento en las mujeres comienza con algo fundamental: creer en sí mismas. Si bien la formación abre puertas y las oportunidades aceleran el desarrollo, la convicción interior es lo que impulsa el paso decisivo. “Creer en nuestras ideas, preparación y capacidad de liderar. Cuando una mujer confía en su talento, se atreve a participar, a levantar la mano y a asumir responsabilidades estratégicas”, valora. La directiva concibe la mentoría como una práctica diaria y compartida, convencida de que, en el camino profesional, todas las mujeres pueden ser mentoras y también aprendices: “Hoy podemos orientar a alguien desde nuestra experiencia, y mañana aprender de otras”. Esta visión le ha brindado la oportunidad de aportar en conversaciones, compartir aprendizajes y ser testigo de cómo otras profesionales fortalecen su confianza y su voz.

CAMPAÑAS CERCANAS