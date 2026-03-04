Guerra en Irán: milicias kurdo-iraníes, con apoyo de Mossad y CIA lanzan ofensiva terrestre

Centroamérica & Mundo

Fuentes citadas por medios estadounidenses señalan que combatientes kurdos habrían iniciado una incursión desde el norte de Irak con apoyo del Mossad y la CIA. El objetivo sería abrir un nuevo frente contra el régimen iraní.

Por: revistaeyn.com /Agencias Un reporte difundido por medios internacionales indica que miles de combatientes kurdos iraníes habrían iniciado una ofensiva terrestre dentro de Irán, en lo que podría marcar la apertura de un nuevo frente en el conflicto regional. Según fuentes citadas por Fox News y otras agencias internacionales, milicias kurdo-iraníes con base en el norte de Irak habrían cruzado la frontera para iniciar operaciones en territorio iraní. De acuerdo con estas versiones, los grupos insurgentes contarían con apoyo de inteligencia del Mossad israelí y de la CIA estadounidense. Una fuente estadounidense citada por medios internacionales señaló que el objetivo de la operación sería intentar tomar control de territorios dentro de Irán, desafiar al régimen en Teherán y estimular un eventual levantamiento más amplio contra las autoridades iraníes.

Milicias kurdas habrían movilizado miles de combatientes

Informes previos indicaban que grupos kurdos iraníes disidentes con base en el Kurdistán iraquí se encontraban preparando una posible operación transfronteriza.

Khalil Nadiri, dirigente del Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK), había señalado recientemente que parte de sus fuerzas se desplazaron hacia zonas cercanas a la frontera iraní, en la provincia iraquí de Sulaymaniyah, donde permanecían en estado de alerta. Estas organizaciones kurdas son consideradas uno de los sectores más organizados dentro de la oposición iraní y cuentan con miles de combatientes entrenados, lo que podría convertir una incursión de este tipo en un desafío significativo para las autoridades de Teherán. Analistas señalan que una operación militar de esta magnitud también podría aumentar el riesgo de que Irak quede más involucrado en el conflicto regional.

El vice canciller israelí, Danny Ayalón, dio un comunicado oficial, confirmando la incursión terrestre. La situación se mantiene en desarrollo, mientras los informes sobre movimientos de milicias kurdas continúan generando preocupación sobre una posible expansión del conflicto en Medio Oriente.

