¿Cómo las empresas pueden aprovechar el acuerdo UE-Mercosur?

Empresas & Management

Las empresas tendrán grandes oportunidades, pero necesitarán adaptarse a los desafíos que conlleva el acuerdo , que abre un mercado de 780 millones de personas que engloba al 25% del PIB mundial.

Por revistaeyn.com El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur abre una etapa histórica para la integración de ambos bloques. La alianza, que engloba al 25 % del PIB mundial, abre un mercado de 780 millones de personas. Con todo, su implementación final enfrenta un complejo escenario de ratificación y adaptación técnica. ¿Qué oportunidades tienen las empresas? El informe ‘Entre la apertura y la competitividad: perspectivas comerciales del Acuerdo UE–Mercosur’, elaborado por LLYC, analiza el contexto político y legal, las oportunidades y los riesgos que supone este hito para las empresas de uno y otro lado del Atlántico. También las adaptaciones que tendrán que realizar para aprovechar su potencial. “El éxito del acuerdo no se definirá únicamente en los Parlamentos, sino en la respuesta estratégica de los actores económicos para convertir esta apertura en inversión e innovación", asegura Juan Ignacio Di Meglio, Director Senior de Asuntos Corporativos de LLYC en Argentina, autor del informe.

Para capitalizar las oportunidades del acuerdo UE-Mercosur, las empresas deben adaptarse al nuevo escenario y abordar los siguientes pasos: Monitoreo del entorno, Análisis competitivo, Adaptación normativa y operativa y Modernización y sostenibilidad, además de Estrategia de mercado. Para las empresas a ambos lados del Atlántico, el acuerdo representa una oportunidad histórica de acceso preferencial a grandes oportunidades comerciales y de inversión, en un entorno de reglas más claras y estables, y a mercados altamente demandantes y sofisticados, a la vez que heterogéneos. Además, implica una agenda de adaptación profunda Las previsiones indican que el acuerdo implicará un aumento del comercio entre las dos regiones cercano al 40 %. Hoy el intercambio entre la UE y Mercosur ya es material y notable. En 2024, las transacciones de bienes entre ambos bloques superó los 111.000 millones de euros. Las exportaciones de la UE al Mercosur alcanzaron los 55.200 millones de euros y las importaciones, los 56.000 millones. Europa compra productos agrícolas (42,7%), minerales (30,5%) y pulpa/papel (6,8%). Lo que vende es fundamentalmente maquinaria y aparatos (28,1%), productos químicos y farmacéuticos (25%) y equipos de transporte (12,1%).

Oportunidades: Liberalización masiva y seguridad estratégica

El informe destaca que el acuerdo eliminará o reducirá más del 90 % de los aranceles bilaterales. Esto generará beneficios tangibles para diversos sectores a ambos lados del Atlántico: -Para el Mercosur supone un acceso preferencial para su agroindustria (carne, soja, cereales) y minerales críticos, cerrando la brecha de competitividad frente a otros mercados que ya poseen tratados con la UE. -Para la UE: Las empresas europeas podrían ahorrar hasta 4.000 millones de euros anuales en derechos de aduana. Los sectores más beneficiados son la automoción, maquinaria, productos químicos y farmacéuticos. -Inversión y Estabilidad: El pacto ofrece un marco normativo más previsible en propiedad intelectual y compras públicas. Se estima que los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) europea en la región podrían duplicarse tras su entrada en vigor.

Riesgos y desafíos: Sostenibilidad y presión competitiva