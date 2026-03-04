Equidad de género: El motor de innovación y crecimiento de Diunsa

La cadena hondureña, que cumple 50 años, destaca en la región por un modelo de gestión basado en competencias y meritocracia, logrando avances tangibles en paridad y entornos de trabajo seguros.

Por E&N Brand Lab para Diunsa La equidad de género dejó de ser una aspiración para convertirse en un pilar estratégico de competitividad. A partir de esta visión, Diunsa ha consolidado un modelo de gestión donde la mujer no solo es protagonista, sino parte de su éxito organizacional. A través de su Política de Igualdad de Género, vigente desde 2021, la cadena ha logrado transformar su cultura interna, demostrando que la equidad es el camino más directo hacia la innovación y el crecimiento económico. Estas acciones se encuentran alineadas con los principios de derechos humanos, de conformidad con el Pacto Global de las Naciones Unidas, del cual Diunsa es firmante, con foco en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 8, referentes a “Igualdad de género” y “Trabajo decente y crecimiento económico”, respectivamente.

UNA POLÍTICA CON RESULTADOS MEDIBLES

La cadena muestra avances concretos en la implementación de estas políticas. Actualmente, el 52% de los cargos gerenciales son ocupados por mujeres, mientras que el 37% de la planilla global corresponde a mujeres. Estos avances han permitido que Diunsa haya sido reconocida como uno de los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres en Centroamérica. La empresa destaca que no trabajan con cuotas rígidas, pero sí con una aspiración clara hacia la paridad. “Sabemos que la igualdad de género significa brindar más oportunidades para la participación de las mujeres en la toma de decisiones”, apuntan los voceros de la compañía. En ese sentido, la visión empresarial de Diunsa impulsa la creación de un entorno donde el talento se valora por competencias. Para lograr ese objetivo, han desarrollado el Programa de Igualdad Diunsa, el cual tiene un enfoque de formación y acompañamiento para el fortalecimiento del liderazgo femenino. En paralelo, la empresa impulsa políticas claras, mecanismos de denuncia y procesos de sensibilización que buscan prevenir, atender y sancionar cualquier forma de acoso o violencia, garantizando un entorno de trabajo seguro y respetuoso.

FORMACIÓN Y EMPODERAMIENTO

Diunsa ha desarrollado además espacios de capacitación, participación en programas de desarrollo interno y mecanismos de acompañamiento que preparan a las mujeres para asumir roles de mayor responsabilidad. Estas iniciativas incluyen actividades como Foro Voces de Mujeres Diunsa, que fortalecen referentes internos y redes de apoyo, redes de mentoría en alianza con Voces Vitales de Honduras, participación del Voluntariado Corporativo, becas para programas de formación empresarial y capacitaciones prácticas impartidas por ejecutivos de la compañía.

BENEFICIOS MÁS ALLÁ DE LA EMPRESA