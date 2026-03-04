Claves para que Guatemala alcance el grado de inversión, según S&P

Por revistaeyn.com
La agencia S&P Global volvió a colocar a Guatemala en el radar de los inversionistas internacionales tras elevar, en mayo de 2025, la nota soberana de largo plazo de BB a BB+, con perspectiva estable. El movimiento dejó al país a un escalón del anhelado grado de inversión, aunque la decisión definitiva dependerá de varios factores que podrían inclinar la balanza en 2026.
En su informe, la calificadora destacó que la mejora refleja la estabilidad macroeconómica y el manejo prudente de las finanzas públicas. Sin embargo, advirtió que el siguiente paso estará condicionado a la capacidad de las autoridades para sostener políticas coherentes y fortalecer la resiliencia económica.
Uno de los elementos clave será la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso. Según la firma, la calificación podría subir este año o el próximo “si hay señales sólidas y prolongadas de que el gobierno y el Congreso de Guatemala pueden colaborar consistentemente en iniciativas de políticas” que refuercen el modelo económico y eleven el ingreso de la población. Un entorno político funcional, en opinión de la agencia, contribuiría a fortalecer la confianza empresarial y a acelerar el crecimiento potencial.
El segundo factor está vinculado al entorno externo. S&P Global advirtió que una desaceleración del comercio internacional o una caída significativa de las remesas —uno de los principales motores de consumo en el país— podría afectar la trayectoria del Producto Interno Bruto (PIB) en el mediano plazo. Un deterioro en estos flujos, explicó la entidad, limitaría el margen del Gobierno para mantener políticas macroeconómicas prudentes y podría presionar el equilibrio externo.
En tercer lugar, la agencia puso atención en la disciplina fiscal. Un incremento considerable del déficit y del endeudamiento destinado a financiar gasto corriente, en vez de inversión en infraestructura, sería un factor negativo. Para la calificadora, el uso responsable del crédito y la orientación de los recursos hacia proyectos productivos son determinantes para sostener la estabilidad financiera.
Mientras tanto, las autoridades locales proyectan un panorama alentador. En su primera reunión de 2026, la Junta Monetaria decidió reducir la tasa líder de política monetaria en 25 puntos básicos, de 3.75 % a 3.50 %, en una señal de confianza sobre el desempeño económico.
El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, aseguró que el país muestra indicadores favorables, con un crecimiento por encima del potencial, expansión de las exportaciones, aumento de remesas y estabilidad cambiaria.
A juicio del funcionario, estos fundamentos podrían incidir positivamente en la próxima evaluación de riesgo soberano. Tradicionalmente, S&P Global realiza su visita anual en el primer semestre, mientras que en la segunda mitad del año llegan delegaciones de Fitch Ratings y Moody’s.
Así, Guatemala encara 2026 con la posibilidad real de alcanzar el grado de inversión, pero también con el desafío de preservar la estabilidad macroeconómica en un entorno internacional incierto.
