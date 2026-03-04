Claves para que Guatemala alcance el grado de inversión, según S&P

Centroamérica & Mundo

La agencia calificadora destacó que el siguiente paso estará condicionado a la capacidad de las autoridades para sostener políticas coherentes y fortalecer la resiliencia económica de Guatemala.

Por revistaeyn.com La agencia S&P Global volvió a colocar a Guatemala en el radar de los inversionistas internacionales tras elevar, en mayo de 2025, la nota soberana de largo plazo de BB a BB+, con perspectiva estable. El movimiento dejó al país a un escalón del anhelado grado de inversión, aunque la decisión definitiva dependerá de varios factores que podrían inclinar la balanza en 2026. En su informe, la calificadora destacó que la mejora refleja la estabilidad macroeconómica y el manejo prudente de las finanzas públicas. Sin embargo, advirtió que el siguiente paso estará condicionado a la capacidad de las autoridades para sostener políticas coherentes y fortalecer la resiliencia económica.

Uno de los elementos clave será la coordinación entre el Ejecutivo y el Congreso. Según la firma, la calificación podría subir este año o el próximo “si hay señales sólidas y prolongadas de que el gobierno y el Congreso de Guatemala pueden colaborar consistentemente en iniciativas de políticas” que refuercen el modelo económico y eleven el ingreso de la población. Un entorno político funcional, en opinión de la agencia, contribuiría a fortalecer la confianza empresarial y a acelerar el crecimiento potencial. El segundo factor está vinculado al entorno externo. S&P Global advirtió que una desaceleración del comercio internacional o una caída significativa de las remesas —uno de los principales motores de consumo en el país— podría afectar la trayectoria del Producto Interno Bruto (PIB) en el mediano plazo. Un deterioro en estos flujos, explicó la entidad, limitaría el margen del Gobierno para mantener políticas macroeconómicas prudentes y podría presionar el equilibrio externo. En tercer lugar, la agencia puso atención en la disciplina fiscal. Un incremento considerable del déficit y del endeudamiento destinado a financiar gasto corriente, en vez de inversión en infraestructura, sería un factor negativo. Para la calificadora, el uso responsable del crédito y la orientación de los recursos hacia proyectos productivos son determinantes para sostener la estabilidad financiera.