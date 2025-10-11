Leyde: Una marca con esencia 100% catracha

Por E&N Brand Lab para Leyde

Con una trayectoria marcada por la calidad y la cercanía, Leyde ha logrado trascender de ser un simple producto de consumo a convertirse en parte de la vida cotidiana. La marca ha construido una relación emocional sólida basada en la autenticidad, en el orgullo de lo nuestro y en un compromiso inquebrantable con la frescura y la calidad.

“Lo que nos recomiendan nuestros consumidores es el sabor auténtico y la confianza de que Leyde siempre cumple”, asegura Waleska Ferrari, Gerente de Marketing.

INNOVACIÓN CON SABOR CATRACHO

Uno de los ejemplos más recientes de cómo la marca innova escuchando a la gente es el lanzamiento del quesillo ahumado, que mantiene la esencia del quesillo tradicional pero con un toque gourmet hondureño.

Asimismo, los jugos de manzana y maracuyá fueron cocreaciones con la comunidad en redes sociales, que pidió estos sabores y los convirtió en éxito inmediato. El resultado de estas acciones: consumidores satisfechos, conversaciones positivas y una categoría dinamizada por el orgullo de probar algo hecho para ellos y con ellos.

UNA MARCA HUMANA QUE EVOLUCIONAJUNTO A SUS CONSUMIDORES

En su estrategia de innovación, Leyde entiende que cada cambio debe ser estratégico pero también cercano. “Cambiar un empaque debe ser algo muy bien pensado, pues nuestro consumidor valora la esencia de la marca, por lo que nuestros cambios van enfocados en siempre mantener el patrimonio de la marca, que es un atributo importante para nuestros clientes”, dijo Ferrari.

Destaca que así lo demuestra la renovación de empaques en leche, cremas y malteadas, que no solo modernizan la imagen, sino que responden a lo que las personas esperan de una marca fresca y confiable. “Hoy nuestra comunicación es más catracha, más cercana, porque estamos orgullosos de ser una marca 100% catracha”, afirma Ferrari.

La escucha activa es parte del ADN de Leyde. Desde el SAC hasta las redes sociales, cada interacción con el consumidores una oportunidad para aprender y mejorar.

INNOVACIÓN QUE MIRA AL FUTURO

Leyde también se abre camino en la era digital, incorporando tecnologías como Inteligencia Artificial para segmentar audiencias, crear contenido y anticipar tendencias de consumo.

Todo con un objetivo claro: seguir siendo la marca que innova pensando en su gente, que combina lo mejor de la tradición con la visión del futuro.