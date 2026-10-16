MD 2026 | Gabriela Roca: Las mujeres deben perder el miedo a empezar

Por revistaeyn.com

Gabriela Roca, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Grupo AG, fue parte del evento Mujeres Desafiantes de Costa Rica (2026), con una charla muy personal. La misma tiene como fin motivar a las mujeres a no darse por vencidas ante los retos.

Gabriela compartió historias de su vida, desde el ámbito personal, como profesional, para enseñar, con el ejemplo, que todo se puede hacer, no importa la edad, sino las ganas que uno le ponga.

"El deporte me enseñó que se necesita disciplina para cumplir metas... Hacer todos los días lo que dijimos que íbamos a hacer, quiere disciplina", comentó.