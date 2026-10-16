MD 2026 | Gabriela Roca: Las mujeres deben perder el miedo a empezar

Por revistaeyn.com
Gabriela Roca, Directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Grupo AG, fue parte del evento Mujeres Desafiantes de Costa Rica (2026), con una charla muy personal. La misma tiene como fin motivar a las mujeres a no darse por vencidas ante los retos.
Gabriela compartió historias de su vida, desde el ámbito personal, como profesional, para enseñar, con el ejemplo, que todo se puede hacer, no importa la edad, sino las ganas que uno le ponga.
"El deporte me enseñó que se necesita disciplina para cumplir metas... Hacer todos los días lo que dijimos que íbamos a hacer, quiere disciplina", comentó.
Roca, lidera la integración de criterios ASG en la gestión del negocio, fortaleciendo la relación con los grupos de interés y posicionando la sostenibilidad como eje estratégico.
De acuerdo con sus palabras, llegar a esta área en el grupo, le permitió volver a empezar y retarse. Ahora ve hacia atrás ve todo lo que ha logrado.
Desde su incorporación en 2021, destaca como apasionada de la sostenibilidad y el impulso de criterios ASG en los negocios. Su rol dentro del negocio está enfocado en la gestión de las partes interesadas del Grupo, para lograr resultados positivos. Colabora con sus colegas para impulsar el crecimiento organizacional, gestionar riesgos y alcanzar objetivos estratégicos.