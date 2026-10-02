Mujeres Desafiantes de la Década

Edicion Mensual

EDICIÓN 321

¿Qué cambia en una región cuando las mujeres encuentran espacio para desarrollar su talento, dirigir organizaciones y participar en las decisiones que definen su futuro? La nueva edición de Estrategia & Negocios invita a explorar esa pregunta a través de diez años de Mujeres Desafiantes, un proyecto que ha reunido las historias de más de 500 protagonistas del liderazgo femenino centroamericano. Esta entrega propone una mirada al legado que construyen empresarias, ejecutivas, emprendedoras, científicas, funcionarias públicas, artistas, deportistas y referentes de la tecnología. Sus trayectorias permiten conocer una Centroamérica que se transforma desde distintos ámbitos, con mujeres que abren oportunidades en sus países y proyectan su trabajo más allá de las fronteras regionales.