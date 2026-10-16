Invertir en mujeres, invertir en progreso: la estrategia de Tigo El Salvador

Por E&N Brand Lab para Tigo El Salvador / Contenido del ecosistema Mujeres Desafiantes de Estrategia & Negocios

Tigo El Salvador no apuesta por cuotas. La empresa de telecomunicaciones ha tejido, durante más de nueve años, una estrategia de diversidad, equidad e inclusión que pone el acento en el talento, el desempeño y el potencial —sin distinción de género—como únicos motores del crecimiento profesional.

El resultado: el 40% de sus puestos de liderazgo están hoy en manos de mujeres. La compañía lo sabe: invertir en la mujer es invertir en el progreso de toda la sociedad. Por eso, su enfoque combina programas estructurados de desarrollo, políticas de conciliación que van más allá de la ley y una cultura organizacional trabajada desde la sensibilización hasta la interiorización de comportamientos inclusivos.

El programa She Leads es la joya de esta corona. Diseñado para mujeres con alto potencial, la iniciativa no se limita a formación: conecta a las participantes con líderes senior, las expone a retos reales del negocio y las lleva a presentar propuestas estratégicas ante el Comité Ejecutivo. No es un curso más; es una plataforma de visibilidad y aceleración de carrera.

Los números respaldan la apuesta. Desde su lanzamiento, She Leads ha impulsado cuatro promociones directas (tres a mando medio, una a gerencia) y ha llevado a tres mentoras a asumir nuevas responsabilidades de liderazgo, incluyendo una Dirección y dos Gerencias Senior.

El 84% de las mentoras reporta crecimiento notable en sus mentees; el 100% delas participantes califica favorablemente la experiencia. Pero Tigo no se detiene en el desarrollo individual. La empresa eliminó barreras estructurales: fortaleció la movilidad interna, garantizó acceso equitativo a proyectos estratégicos y trazó rutas de crecimiento mediante su estrategia de mapeo de talento.

Todas las colaboradoras sin excepción tiene acceso a herramientas de desarrollo. Las políticas de conciliación refuerzan el mensaje. Licencias de maternidad extendidas, hora de lactancia ampliada a siete meses, kits móviles para centros pequeños y licencias de paternidad incrementadas no son beneficios convencionales: son señales de que la compañía acompaña a las mujeres —y a los hombres— en las distintas etapas de su vida profesional y personal.

El mensaje de Tigo es contundente: el liderazgo femenino no se decreta, se cultiva. Y cuando se cultiva con consistencia, los resultados llegan.