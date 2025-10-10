SISTEMA FEDECRÉDITO: Poner a las personas en el centro de la gestión

Por E&N Brand Lab para Sistema Fedecrédito

En un sector financiero donde la digitalización y la inmediatez dictan las reglas del juego, sobresale una marca salvadoreña que ha sabido ir más allá de la funcionalidad para tocar la fibra emocional de sus clientes: el SISTEMA FEDECRÉDITO.

Macario Armando Rosales, presidente y CEO, apunta a un principio rector innegociable: “Hemos construido una relación emocional sólida con nuestros socios y clientes a partir de un principio fundamental: poner siempre a la persona en el centro de nuestra gestión”.

Esa visión ha permitido que la entidad alcance más del 95% en índices de satisfacción y un nivel de recomendación (NPS) del 91%, métricas que hablan de confianza y lealtad. El factor proximidad es otro de los pilares. Con más de 850 puntos de atención, SISTEMA FEDECRÉDITO es la red financiera con mayor cobertura en El Salvador. “Nuestra cercanía nos permite acompañar a los salvadoreños en cada etapa de su vida, comprendiendo sus necesidades y ofreciéndoles soluciones financieras accesibles y confiables”, sostiene.

Y la emocionalidad se ha reforzado con programas emblemáticos. Uno de los más visibles es la promoción GANA FÁCIL, vigente desde hace 17 años y con más de 7.000 ganadores. Cada premio no solo incentiva la fidelidad, sino que se convierte en un recuerdo compartido con la marca.

Otro ejemplo es el “Congreso Emprende Salvadoreña”, que desde 2019 impulsa el empoderamiento de la mujer y que incorporó la premiación “Mujer Destacada”, reconociendo a socias y clientas que cumplen sus sueños gracias al acceso a crédito. La educación financiera es otro frente emocional. El Congreso del Día Mundial del Ahorro ha sensibilizado a más de 4.000 personas en la importancia de este hábito.

Estas actividades, explica Rosales, trascienden lo transaccional: “Cada colaborador recibe formación constante, no solo en aspectos técnicos, sino también en valores como orientación al cliente y calidad. Esa combinación de profesionalismo y humanidad es lo que estrecha el vínculo con nuestros socios y clientes”.

La innovación tecnológica, lejos de diluir la cercanía, la ha reforzado. Con su Asistente Virtual Fede, la biometría en la app FEDE MÓVIL y un robusto programa de transformación digital, la institución aplica la IA a la experiencia del cliente. Estas herramientas reducen tiempos de espera, amplían la disponibilidad de servicios y refuerzan la seguridad, demostrando que la tecnología también puede generar vínculos emocionales cuando está al servicio de las personas.

INNOVACIÓN

En 2021 lanzó su Programa de Transformación Digital, con una inversión superior a US$10 millones, para modernizar productos y servicios financieros.

El plan abarca innovación, experiencia del cliente, cultura organizacional, gestión del dato y tecnología, garantizando cercanía y competitividad en el mercado.