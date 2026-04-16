TEXACO: Entender al consumidor para mover al mundo

Por E&N Brand Lab para TEXACO
El balance entre emoción y relevancia es una de las claves para el desarrollo de las campañas de TEXACO en la región centroamericana; mensajes clave que mantienen a la marca en el Top of Mind (TOM).
César Paz, Regional Brand & Marketing Fuels Specialist, explica que al aplicar esta guía se generan campañas que refuerzan el posicionamiento en cada punto de contacto. “Más que mantener el liderazgo, se trata de evolucionar constantemente para seguir siendo relevantes y conectar con nuevas audiencias”.
Para Lorena García, Marketing & Communications Fuels Specialist, liderar las estrategias de una marca TOM significa asumir la responsabilidad de mantener y fortalecer la confianza que los consumidores ya tienen. “Desde nuestra experiencia, implica entender profundamente al cliente, anticipar tendencias y asegurar que cada acción de mercadeo refuerce nuestro posicionamiento de calidad, tecnología y servicio”.
Ambos protagonistas concuerdan en que diseñar una estrategia exitosa parte de entender plenamente al consumidor objetivo para saber con certeza qué le importa, qué lo mueve y cómo interactúa con la marca en su día adía.
“A partir de esto, desarrollamos ideas creativas que conecten emocionalmente, pero siempre alineadas a un objetivo claro de negocio”, reflexiona García.
¿CÓMO ABORDAN LA IA?
Ambos líderes destacan que la irrupción de la IA en el marketing permite optimizar la toma de decisiones, pero que también representa un reto de cara a la autenticidad que se busca proyectar como marca.
Paz valora que el mayor potencial de la IA en este campo está en la capacidad de personalizar todo detalle y optimizar la toma de decisiones en tiempo real, haciendo las estrategias más relevantes y eficientes.
Sin embargo, reconoce que el mayor riesgo está en perder precisamente la autenticidad o consistencia de marca si no es gestionada correctamente. “La clave es usarla como un habilitador estratégico, pero manteniendo siempre el criterio humano y la esencia de la marca en el centro”, apunta.
García recalca que, desde su rol, el objetivo es construir marcas relevantes, cercanas y consistentes que conecten emocionalmente y lideren en recordación.
EVOLUCIÓN CONSTANTE
Una de las principales innovaciones que impulsó TEXACO en el ultimo año fue la renovación de la imagen de sus estaciones de servicio, elevando la experiencia del cliente y alineándola con una propuesta más moderna y relevante.
Esta transformación, explican, les permitió reforzar su posicionamiento de calidad, tecnología y servicio, generando una conexión mas actual con el consumidor en cada visita.