TEXACO: Entender al consumidor para mover al mundo

Por E&N Brand Lab para TEXACO

El balance entre emoción y relevancia es una de las claves para el desarrollo de las campañas de TEXACO en la región centroamericana; mensajes clave que mantienen a la marca en el Top of Mind (TOM).

César Paz, Regional Brand & Marketing Fuels Specialist, explica que al aplicar esta guía se generan campañas que refuerzan el posicionamiento en cada punto de contacto. “Más que mantener el liderazgo, se trata de evolucionar constantemente para seguir siendo relevantes y conectar con nuevas audiencias”.

Para Lorena García, Marketing & Communications Fuels Specialist, liderar las estrategias de una marca TOM significa asumir la responsabilidad de mantener y fortalecer la confianza que los consumidores ya tienen. “Desde nuestra experiencia, implica entender profundamente al cliente, anticipar tendencias y asegurar que cada acción de mercadeo refuerce nuestro posicionamiento de calidad, tecnología y servicio”.

Ambos protagonistas concuerdan en que diseñar una estrategia exitosa parte de entender plenamente al consumidor objetivo para saber con certeza qué le importa, qué lo mueve y cómo interactúa con la marca en su día adía.

“A partir de esto, desarrollamos ideas creativas que conecten emocionalmente, pero siempre alineadas a un objetivo claro de negocio”, reflexiona García.