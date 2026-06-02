CMI Capital presenta su 4to. Informe de Gestión e Impacto y reafirma su visión de crecimiento sostenible para la región

Por E&N Brand Lab

En un contexto donde la sostenibilidad se ha convertido en un factor clave para la competitividad, la resiliencia y la atracción de inversión, CMI Capital presentó su 4to. Informe de Gestión e Impacto, documento que recoge los principales avances, resultados e iniciativas impulsadas en su portafolio de inversión desde sus negocios de energía, inmobiliario y financiero durante 2025.

CMI Capital forma parte de Corporación Multi Inversiones (CMI), corporación familiar multilatina con 106 años de trayectoria empresarial, que genera impacto y crecimiento sostenible en la región a través de sus dos agrupaciones de negocio, CMI Capital y CMI Alimentos.

Más que un reporte de sostenibilidad tradicional, el informe refleja cómo CMI Capital integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza en la gestión activa de su portafolio, fortaleciendo competitividad, eficiencia operativa, resiliencia y generación de valor sostenible en el largo plazo.

Actualmente, CMI Capital gestiona USD 3,700 millones en activos bajo administración (Assets Under Management- AUM-) distribuidos en servicios financieros e inmobiliarios en Guatemala y proyectos de generación de energía renovable en Centroamérica y El Caribe.

Esta escala permite impulsar infraestructura, inversión y soluciones que fortalecen la competitividad, generan confianza y contribuyen al desarrollo económico y social de los países donde opera.

“En CMI Capital, la sostenibilidad es parte integral de cómo tomamos decisiones de inversión. Nuestro Informe de Gestión e Impacto refleja esa integración: disciplina financiera, visión de largo plazo y criterios ASG operando como un solo marco para generar valor económico e impacto positivo en la región", señaló Felipe Bosch, Presidente Chairman de CMI Capital.

El informe evidencia cómo la sostenibilidad forma parte de la manera en que CMI Capital invierte, opera, gestiona riesgos y desarrolla sus activos. Bajo su enfoque de gestor activo de portafolio, CMI Capital participa directamente en todo el ciclo de vida de sus inversiones: desde la identificación de oportunidades y estructuración del capital, hasta el desarrollo, operación y optimización de los activos.

“El enfoque de este informe responde a una visión clara: la sostenibilidad ya no puede entenderse como una agenda paralela al negocio. Hoy es una herramienta para tomar mejores decisiones de inversión, fortalecer resiliencia, anticipar riesgos y construir activos más competitivos y preparados para el futuro”, afirmó Enrique Crespo, CEO de CMI Capital.