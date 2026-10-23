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El Brent toca los US$115 ante el temor a nuevas interrupciones de suministro

Los ataques hutíes en Arabia Saudita y la tensión en las rutas energéticas de Oriente Medio sostienen el alza del crudo. Para las empresas centroamericanas, el riesgo es una presión más persistente sobre combustibles, transporte y costos de operación.

Por: Revistaeyn.com - Agencias El petróleo mantiene la presión alcista este viernes 23 de octubre. El Brent tocó los US$115 por barril, su mayor nivel desde el 4 de mayo, mientras el mercado evalúa el riesgo de nuevas interrupciones del abastecimiento desde Oriente Medio. A las 11:38 GMT, estos eran los precios reportados por Reuters: Brent (US$114,57 | +1,2%), WTI estadounidense (US$100,95 | +1,5%) El movimiento prolonga el salto del jueves, cuando el Brent ganó alrededor de un 4%. EFE había registrado una cotización de US$114,10 a las 5:00 GMT del viernes, lo que muestra cómo el avance se intensificó durante la sesión.

Arabia Saudita concentra la preocupación

Los ataques hutíes sobre territorio saudí han elevado la inquietud por la seguridad de instalaciones y rutas de exportación. Saudi Aramco ordenó el jueves evacuar su sede en Dhahran, según Reuters. A esta tensión se suma una reducción de producción en los campos libios de Hamada y Tahara tras el cierre de una válvula del oleoducto hacia el puerto de Zawiya. Arabia Saudita informó este viernes de la interceptación de un misil balístico dirigido contra Riad. Paralelamente, Irán afirmó haber atacado cuatro buques en el golfo Pérsico; Donald Trump cuestionó esas informaciones y acusó a Teherán de difundir reportes falsos para encarecer los combustibles. Ambas posiciones reflejan un escenario de versiones enfrentadas sobre la seguridad marítima.

Cuánto pesa el riesgo en el precio