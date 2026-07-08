Vuelven rumores de guerra en Medio Oriente y el petróleo se dispara hoy un 6%

Por: Agencias

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en septiembre se ha disparado más de un 6% y supera los US$78,5 el barril, después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, haya dado por acabado el alto el fuego con Irán y haya asegurado que no quiere negociar más.

A las 11:00 horas (9.00 GMT), el precio del crudo Brent de referencia en Europa, sube un 6,01% y el barril cotiza a 78,58 euros; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., registra también un avance del 6%, hasta los US$74,82.

El gas natural también avanza, el 5,33 %, con el megavatio/hora en 49,06 euros.

Este repunte de los precios de los petróleos de referencia se produjeron luego de que el presidente Donald Trump diera por acabada la tregua que mantenía el alto al fuego con Irán.

Por su parte, Irán ha asegurado que los ataques estadounidenses contra su territorio, la revocación de la autorización para vender petróleo y "la violación de los acuerdos" de Ormuz habían dejado sin efecto partes clave y fundamentales del memorando firmado por Teherán y Washington para poner fin a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero.

En la víspera, el Brent ya cerró con una revalorización del 3,01%, hasta los US$74,16, después de que tanto Catar como Arabia Saudí acusaran a Irán de llevar a cabo nuevos ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz, pese a la tregua vigente que contempla la reapertura y el tránsito seguro de la vía marítima.

Como respuesta, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) iniciaron una serie de ataques contra Irán.

Frente a ello, Irán ha denunciado hoy que los ataques lanzados por Estados Unidos durante la madrugada, que dejan varios heridos en el sur del país, constituyen una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente pactado en junio entre Washington y Teherán.