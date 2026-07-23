El Brent sube US$6 en menos de 24 horas y alcanza de nuevo los US$100

Por: EFE

El barril de petróleo Brent para entrega en septiembre sube US$6 en menos de 24 horas al pasar de los US$94 en los que cerró ayer a los US$100 que ha tocado poco antes de las 15:30 horas de este jueves mediante un alza de más del 6%.

A las 15:27 horas, el Brent, con una subida del 6,22%, ha alcanzado los US$100 ante el incremento de la tensión en Irán, una cifra que no se alcanzaba intradía desde el pasado 26 de mayo y en la que cerró por última vez el 22 de mayo.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también sube el 4,92%, hasta los US$90,95, mientras que el gas natural TTF cae un 1,3%, y el megavatio/hora se encuentra en 61,75 euros.

El fuerte repunte del precio del crudo en esta sesión se ha producido después de que militantes hutíes respaldados por Teherán reivindicaran ataques contra dos petroleros saudíes en el mar Rojo, lo que ha abierto un nuevo punto de conflicto en otra importante vía comercial del crudo en el mundo cuando se entra en el décimo tercer día de ofensiva de EE.UU. contra Irán pese al acuerdo alcanzado en junio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este jueves de que responsabilizará a Irán si los hutíes continúan sus ataques contra buques de Arabia Saudí y ha amenazado Teherán y a los rebeldes del Yemen con un "severo castigo militar".

Asimismo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado este jueves que Irán "suplica todos los días" a EE.UU. "alcanzar un acuerdo" en el marco de la guerra, en declaraciones a la prensa durante la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebrada esta semana en Manila.

Según Rubio, "el problema con Irán es que cada vez que llegan a un acuerdo (...) ​​lo rompen o quieren cambiarlo", al tiempo que ha asegurado que la República Islámica "seguirá pagando el precio" de prolongar la guerra, y que el costo "sube cada noche más y más".

Ayer, Trump aseguró que cualquier ataque contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz será respondido con la destrucción de infraestructuras como puentes o centrales eléctricas, incluso en zonas próximas a la capital iraní.