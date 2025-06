Estados Unidos acusa a empresas mexicanas de lavado de dinero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este jueves al Gobierno de Estados Unidos que presente "pruebas" sobre las acusaciones contra las entidades financieras mexicanas CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por sus supuestos vínculos con operaciones ilícitas como lavado de dinero ligado al narcotráfico.

“No hay ninguna prueba, son dichos. Pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. No importa quién sea. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, en respuesta a la medida del Tesoro, dijo en un comunicado que había solicitado pruebas que vincularan a las empresas financieras con cualquier actividad ilegal, pero que “no se recibió ningún dato probatorio”.

Vector, empresa de corretaje controlada por Alfonso Romo, empresario que fue jefe de gabinete de Andrés Manuel López Obrador, expresidente mexicano y fundador de Morena, el partido político de izquierda que gobierna el país, negó las acusaciones.

“Nuestra casa de bolsa ha operado bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo, auditoría interna y supervisión”, dijo la empresa en un comunicado. Añadió que las operaciones señaladas por Hacienda “corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente establecidas”.

Asimismo, en un comunicado, Intercam dijo: “Negamos tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero”.