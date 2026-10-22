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Cuáles son las últimas tendencias en el envío de remesas

El análisis de la plataforma Zapp identifica diferencias por edad, una concentración de transferencias entre viernes y domingo y una amplia distribución de destinos en México. Los resultados corresponden a sus usuarios entre enero y septiembre de 2026.

Por: Revistaeyn.com Los usuarios de entre 50 y 59 años realizaron un promedio de 10,1 envíos de dinero a través de Zapp durante los primeros nueve meses de 2026, frente a 6,3 entre los menores de 25 años. La diferencia es uno de los hallazgos del Informe de Remesas Hispanas 2026, que examina los hábitos de quienes utilizan este servicio para transferir recursos desde Estados Unidos. El estudio muestra que la frecuencia de las operaciones aumenta con la edad hasta alcanzar su máximo entre los 50 y los 59 años, y desciende entre los mayores de 60. El resultado aporta un matiz al perfil de los usuarios de servicios financieros digitales: los jóvenes no son necesariamente quienes realizan más transacciones. “Existe la idea de que la adopción digital está impulsada principalmente por los jóvenes, pero nuestros datos indican que los servicios digitales también están ganando terreno entre generaciones que tradicionalmente dependían del efectivo”, señaló José Luis Orozco, CEO de Zapp. La empresa ofrece envíos desde Estados Unidos a México y Centroamérica mediante un servicio que utiliza WhatsApp como canal de comunicación.

Transferencias fuera del horario de oficina

Los días y las horas de las operaciones revelan otro patrón: el 51,4% de las transferencias se concentró entre viernes y domingo. Además, el 43,3% se efectuó fuera del horario comprendido entre las 9:00 y las 18:00, según la hora local del remitente. Una de cada cinco operaciones ocurrió entre las 20:00 y las 6:00. Estas cifras muestran el uso de la plataforma en momentos que se extienden más allá de la jornada habitual de atención de una sucursal. El informe no establece qué factores explican la elección de esos horarios. En cuanto a los montos, Zapp describe un envío típico inferior a US$500, con una periodicidad aproximada de quince días y picos durante las fiestas y fechas familiares. Se trata, según la empresa, de aportes recurrentes para cubrir gastos cotidianos.

Los destinos se extienden más allá de las grandes ciudades

El análisis geográfico de las operaciones dirigidas a México identificó 3.923 destinos distintos durante el periodo estudiado. Las diez ciudades con mayor recepción concentraron el 17,2% del volumen total. Por su parte, el 48,8% se dirigió a destinos fuera de las cien principales localidades receptoras de la plataforma. Entre las comunidades mencionadas figuran Ciudad Altamirano, en Guerrero, y Churumuco, en Michoacán. La distribución muestra que, dentro de las operaciones de Zapp, la demanda de transferencias internacionales abarca una red de localidades que supera los principales centros urbanos mexicanos.

El vínculo familiar detrás de los envíos