¿Cómo pronosticar la demanda de productos?

Por revistaeyn.com

Las pymes y medianas empresas de Costa Rica ya cuentan con una herramienta digital que les ayudará a mejorar su competitividad, se trata de GS1 Forecast, una plataforma que permite, en pocos pasos, proyectar la demanda de productos, planificar compras, producción e inventarios y mejorar así su flujo de caja.

GS1 Forecast es una plataforma desarrollada por GS1 Costa Rica para ayudar a las empresas tomar decisiones con mayor seguridad.

A partir de datos históricos de ventas o información básica de mercado, la herramienta genera proyecciones claras que permiten visualizar cómo podrían comportarse los productos en los próximos meses.

Esta plataforma fue lanzada el pasado mes de enero, y desde entonces las empresas pueden ingresar, cargar sus datos y comenzar a generar proyecciones de demanda en un entorno formal, pensado para apoyar la planificación de inventarios, compras, producción y crecimiento.

Marianella Araya, gerente general de GS1 Costa Rica, explicó que “la plataforma facilita el análisis de cada producto, identifica comportamientos relevantes y entrega resultados fáciles de interpretar, acompañados de métricas y gráficos que apoyan la toma de decisiones. Además, cuenta con un asistente de inteligencia artificial que explica los resultados del pronóstico en lenguaje claro, ayudando al usuario a comprender qué significan las proyecciones.”