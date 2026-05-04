¿Cómo pronosticar la demanda de productos?

Por revistaeyn.com
Las pymes y medianas empresas de Costa Rica ya cuentan con una herramienta digital que les ayudará a mejorar su competitividad, se trata de GS1 Forecast, una plataforma que permite, en pocos pasos, proyectar la demanda de productos, planificar compras, producción e inventarios y mejorar así su flujo de caja.
GS1 Forecast es una plataforma desarrollada por GS1 Costa Rica para ayudar a las empresas tomar decisiones con mayor seguridad.
A partir de datos históricos de ventas o información básica de mercado, la herramienta genera proyecciones claras que permiten visualizar cómo podrían comportarse los productos en los próximos meses.
Esta plataforma fue lanzada el pasado mes de enero, y desde entonces las empresas pueden ingresar, cargar sus datos y comenzar a generar proyecciones de demanda en un entorno formal, pensado para apoyar la planificación de inventarios, compras, producción y crecimiento.
Marianella Araya, gerente general de GS1 Costa Rica, explicó que “la plataforma facilita el análisis de cada producto, identifica comportamientos relevantes y entrega resultados fáciles de interpretar, acompañados de métricas y gráficos que apoyan la toma de decisiones. Además, cuenta con un asistente de inteligencia artificial que explica los resultados del pronóstico en lenguaje claro, ayudando al usuario a comprender qué significan las proyecciones.”
Menos costos y más control financiero
Araya asegura que tener claridad sobre la demanda futura permite a las empresas crecer de forma más estructurada. Un pronóstico sólido facilita la apertura de nuevos puntos de venta, la ampliación de líneas de producto o la entrada a nuevas cadenas con menor nivel de riesgo.
José Ugalde, ingeniero experto en GS1 Forecast, explicó que uno de los principales impactos de esta plataforma es la reducción de ineficiencias operativas. “Al contar con una proyección más precisa de la demanda, las empresas pueden comprar y producir de forma más alineada con la realidad del mercado, lo que disminuye los excesos de inventario, reduce el riesgo de vencimientos y evita tener capital inmovilizado”, indicó.
También se reducen las urgencias operativas: menos compras de último momento, menos transporte extraordinario, menos reprocesos y menos descuentos forzados por exceso de inventario.
Actualmente, la asociación cuenta con más de 2.300 empresas afiliadas y un catálogo electrónico con más de 13.500 productos de 120 de las marcas más importantes del país, lo que refuerza su papel como un actor clave para reducir la incertidumbre, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la competitividad empresarial mediante decisiones basadas en información confiable.