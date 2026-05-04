Honduras perderá US$4,7 millones anuales por cierre de Spirit Airlines

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La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) indicó en un comunicado que supervisará de forma "rigurosa" el cumplimiento de los reembolsos y las compensaciones legales.

Por Agencia EFE Honduras activó un "protocolo de contingencia" para proteger a los pasajeros afectados por el cese de operaciones de la aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit, cuya salida supondrá un impacto económico de US$4,7 millones anuales solo en tasas aeroportuarias para el país centroamericano. La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) indicó en un comunicado que supervisará de forma "rigurosa" el cumplimiento de los reembolsos y las compensaciones legales.

Para agilizar el proceso, la autoridad indicó que monitorea el portal digital exclusivo de la compañía para la gestión de reclamos, con el fin de garantizar la efectividad de las devoluciones.

Según el experto en conectividad aérea, Peter Fleming, la salida de Spirit Airlines del mercado hondureño supondrá un impacto económico de alrededor de 4,7 millones de dólares anuales solo en concepto de tasas aeroportuarias. Señaló que el cese de operaciones de la compañía implica la cancelación de más de 24 frecuencias semanales hacia Estados Unidos, lo que debilita la oferta de vuelos internacionales desde la nación centroamericana. Fleming detalló que la medida se traducirá en una disminución de "más de 130.000 pasajeros al año" hacia el exterior.