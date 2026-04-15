Cuatro claves para fortalecer la salud financiera de las PYMES

Por revistaeyn.com

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son el corazón productivo de Costa Rica, brindan empleo a 370.000 personas y; sin embargo, solo el 30 % de ellas logra superar los primeros cinco años de operación, según datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Además, las dificultades de solvencia económica aumentan en los primeros meses del año. Por esta razón, advierte que estas empresas deben tener claridad estratégica para fortalecer su salud financiera.

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“Se debe tomar el momento para que las PYMES identifiquen oportunidades reales de mejora. Este ejercicio no solo corrige la ruta, también permite proyectar el crecimiento con datos concretos y decisiones más inteligentes”, señala César Jiménez, especialista del sector PYME en Grupo Mutual.

Grupo Mutual recomienda a las pequeñas y medianas empresas enfocarse en cinco acciones clave para reforzar su estabilidad financiera:

1. Analizar el flujo de caja con detalle: Revisar cómo entró y cómo salió el dinero durante el año ayuda a detectar gastos innecesarios, anticipar necesidades futuras y optimizar la operación.

2. Ordenar los inventarios con visión estratégica: Esto es fundamental especialmente para los negocios con estacionalidad marcada. Identificar productos de baja rotación permite planificar promociones, liquidaciones o ajustes en la estrategia comercial.

3. Preparar desde ya las obligaciones tributarias: Digitalizar documentos, actualizar registros y programar fechas clave evita contratiempos, sanciones y pérdidas de tiempo valioso en los meses más intensos.

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4. Evaluar la rentabilidad por la línea de producto o servicio: Este análisis permite determinar dónde conviene invertir en 2026, dónde recortar y cuáles áreas tienen potencial de crecimiento.

“El sector PYME es uno de los motores más dinámicos de la economía costarricense. Por eso, cerrar el año de manera ordenada no es un lujo, es una estrategia empresarial. Cuando una empresa planifica su flujo de caja, controla inventarios y analiza su rentabilidad, aumenta su capacidad para crecer y acceder a mejores oportunidades de financiamiento” explica Jiménez.