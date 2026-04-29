OMD y PHD lanzan Dynamic Talks 2026, el primer gran foro de marketing, medios e innovación de Costa Rica

Por E&N Brand Lab

OMD y PHD, agencias de Omnicom Media (OM), anuncian Dynamic Talks 2026, el primer gran foro de marketing, medios e innovación de Costa Rica para toda Latinoamérica.

El evento se realizará el próximo 13 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones de Costa Rica, con la participación de líderes de marketing, medios, tecnología y negocios de la región.

Bajo el concepto “Donde el futuro toma la palabra”, Dynamic Talks convocará a voces líderes de más de ocho países para interpretar las señales que están transformando la industria, desde la inteligencia artifcial, el retail media, la omnicanalidad y la data hasta la efectividad, y convertirlas en decisiones concretas de negocio.

"Los líderes de marketing en la región enfrentan hoy el reto más exigente de su carrera: más presión por resultados, más opciones tecnológicas y menos tiempo para equivocarse. Dynamic Talks existe para ayudarlos a navegar ese momento con mejores preguntas, más criterio y una mirada regional", expresa Alan Vainrub, CEO de Omnicom Media (OMD y PHD) Centroamérica.