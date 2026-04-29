OMD y PHD lanzan Dynamic Talks 2026, el primer gran foro de marketing, medios e innovación de Costa Rica

Por E&N Brand Lab
OMD y PHD, agencias de Omnicom Media (OM), anuncian Dynamic Talks 2026, el primer gran foro de marketing, medios e innovación de Costa Rica para toda Latinoamérica.
El evento se realizará el próximo 13 de mayo de 2026 en el Centro de Convenciones de Costa Rica, con la participación de líderes de marketing, medios, tecnología y negocios de la región.
Bajo el concepto “Donde el futuro toma la palabra”, Dynamic Talks convocará a voces líderes de más de ocho países para interpretar las señales que están transformando la industria, desde la inteligencia artifcial, el retail media, la omnicanalidad y la data hasta la efectividad, y convertirlas en decisiones concretas de negocio.
"Los líderes de marketing en la región enfrentan hoy el reto más exigente de su carrera: más presión por resultados, más opciones tecnológicas y menos tiempo para equivocarse. Dynamic Talks existe para ayudarlos a navegar ese momento con mejores preguntas, más criterio y una mirada regional", expresa Alan Vainrub, CEO de Omnicom Media (OMD y PHD) Centroamérica.
UNA AGENDA QUE RESPONDE A LOS DESAFÍOS DEL PRESENTE
La programación del evento aborda los temas que hoy están redefiniendo la industria:
• El Dinamismo de las Marcas Efectivas
• Advanced Analytics & Agentic Intelligence
• Infuencers, IA y Autenticidad
• El consumidor multipantalla
• Retail Media: conectando con el shopper
• Omnicanalidad y OOH 2.0
• Cómo Evolucionan los Medios
• ¿Hacia Dónde Vamos con Tanta Medición
VOCES QUE ESTÁN DEFINIENDO LA INDUSTRIA EN LA REGIÓN
Dynamic Talks contará con más de una docena de referentes de ocho países. Entre los conferencistas confrmados se encuentran:
• Isabel Pérez Alcántara, Founder, Alcántara Marketing & Consulting
• Carlos Payares, CSO, Omnicom Media Latam
• Eugenio García, Director de Key Accounts, EXTE/Sun Media
• Cristian Jaramillo, Chief Growth Ofcer, Omnicom Media Colombia OMNICOMMEDIA 2026
• Pablo Ulloa, Head of Ecommerce & Retail Media, Flywheel Perú
• Natalia Arévalo, Directora General, JCDecaux Colombia y Ecuador
• Laura Reyes, Directora Omnicom Media, Latinoamérica
• Sandra Talero, Country Manager, Logan Colombia
• Rafael Barahona, CEO, Make Latinoamérica
• Paula Delgado, Digital Marketing Specialist, Growth (Google) Latinoamérica
• Lorena Andrade, Country Manager, ThanksToYou México
• Alan Vainrub, CEO Omnicom Media (OMD y PHD) Centroamérica
DE LAS TENDENCIAS A LA EFECTIVIDAD
Dynamic Talks no termina con una conferencia. Termina con la Gala de los Efe Awards Costa Rica 2026, el reconocimiento más importante a la efectividad en comunicaciones del país. Del pensamiento estratégico a la celebración de los resultados: ese es el arco completo de Dynamic Talks.
COSTA RICA COMO HUB REGIONAL DE MARKETING
Con Dynamic Talks 2026, OMD y PHD impulsan a Costa Rica como punto de encuentro estratégico de la industria regional, conectando a líderes de Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica en torno a los temas que más importan para el crecimiento de las marcas.
INFORMACIÓN DEL EVENTO
Fecha: 13 de mayo de 2026
Registro: 8:00 a.m. – 9:00 a.m.
Jornada: 9:00 a.m. – 6:00 p.m.
Cierre Gala de los Efe Awards Costa Rica 2026: a partir de las 6:00 p.m.
Lugar: Centro de Convenciones de Costa Rica
Entradas: https://dynamictalks.cr