IFX invierte más de US$25 millones en data center en Guatemala

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Además, IFX Guatemala recibió para Orión la certificación Tier III de diseño del Uptime Institute. Esto significa que el centro de datos fue diseñado para permitir mantenimientos programados sin detener la operación.

Por revistaeyn.com IFX, proveedor regional de servicios administrados e infraestructura para empresas, anuncia la entrada en operación de Orión, su nuevo data center en Guatemala con una inversión superior a los US$25 millones y una infraestructura de 5.000 metros cuadrados. Desde esta infraestructura, la compañía fortalece su capacidad para atender la creciente demanda de servicios administrados e infraestructura tecnológica, con una propuesta enfocada en continuidad operativa, respaldo local y cercanía con las necesidades del mercado.

Orión se integra a la red regional de IFX en América Latina y fortalece la propuesta de valor de la compañía en Guatemala y Centroamérica. El proyecto ofrecerá más de 1 megawatt de energía redundante para clientes, operación 24x7 y una infraestructura respaldada por controles de seguridad físicos y lógicos orientados a proteger la información y sostener la continuidad operativa.

Además, IFX Guatemala recibió para Orión la certificación Tier III de diseño del Uptime Institute. Esto significa que el centro de datos fue diseñado para permitir mantenimientos programados sin detener la operación.