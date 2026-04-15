Visa habilita mundialmente las compras impulsadas por IA para empresas

Por revistaeyn.com
Visa presentó Intelligent Commerce Connect, una nueva solución que facilita a las empresas conectarse y participar en el comercio impulsado por IA.
Intelligent Commerce Connect funciona como una “puerta de entrada” al comercio agéntico para desarrolladores de agentes, comercios y facilitadores, operando independientemente de la red, el protocolo o la bóveda de tokens.
A medida que los consumidores confían cada vez más en agentes de IA para realizar compras, las empresas —ya sea que estén desarrollando agentes, vendiéndoles productos o procesando transacciones— necesitan una forma sencilla de comenzar.
Mediante una integración a través de Visa Acceptance Platform, Intelligent Commerce Connect habilita la iniciación segura de pagos, la tokenización, los controles de gasto y la autenticación. La solución integra tanto las APIs de Visa Intelligent Commerce, utilizadas para procesar compras de agentes con tarjetas Visa, como las APIs de otras redes, lo que permite que los agentes puedan pagar con tarjetas Visa y con tarjetas de otras marcas.
Principales beneficios
“Desde las pequeñas empresas hasta los minoristas más grandes del mundo, Visa impulsa la forma en que las personas pagan todos los días, millones de veces,” dijo Andrew Torre, Líder de Servicios de Valor Agregado de Visa.
Funciona con los principales proveedores de bóvedas de tokens: las plataformas de agentes pueden conectarse a la infraestructura de credenciales existente y evitar quedar atadas a una sola bóveda/proveedor.
Aceptación fluida de pagos iniciados por agentes: permite que los comercios acepten pagos iniciados a través de los principales protocolos de agentes, incluidos Trusted Agent Protocol, Machine Payments Protocol (MPP), Agentic Commerce Protocol (ACP) y Universal Commerce Protocol (UCP).
Hace que los catálogos de los comercios sean visibles en plataformas de IA: ayuda a que los comercios hagan accesibles sus inventarios y detalles de productos (por ejemplo, descripciones, especificaciones, precios, etc.) para que los consumidores puedan descubrir, seleccionar y finalizar la compra directamente dentro de la experiencia de la plataforma de IA.
Apoya a facilitadores que procesan transacciones agénticas en nombre de los comercios: Visa puede encargarse de la orquestación y del cumplimiento de la normativa PCI (Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjetas de Pago) para los facilitadores que gestionan transacciones de comercios.
Una sola integración a través de Visa Acceptance Platform: la solución está disponible a través de una integración única y confiable en Visa Acceptance Platform, un conjunto modular de herramientas de pago que impulsa millones de puntos de venta donde los consumidores pagan, como en procesos de pago en línea o dentro de aplicaciones y marketplaces