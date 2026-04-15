Visa habilita mundialmente las compras impulsadas por IA para empresas

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La nueva solución Intelligent Commerce Connect —parte del portafolio Visa Intelligent Commerce — ofrecerá más opciones para que los agentes realicen pagos y los comercios acepten transacciones agénticas a través de una única integración.

Por revistaeyn.com Visa presentó Intelligent Commerce Connect, una nueva solución que facilita a las empresas conectarse y participar en el comercio impulsado por IA. Intelligent Commerce Connect funciona como una “puerta de entrada” al comercio agéntico para desarrolladores de agentes, comercios y facilitadores, operando independientemente de la red, el protocolo o la bóveda de tokens.

A medida que los consumidores confían cada vez más en agentes de IA para realizar compras, las empresas —ya sea que estén desarrollando agentes, vendiéndoles productos o procesando transacciones— necesitan una forma sencilla de comenzar. Mediante una integración a través de Visa Acceptance Platform, Intelligent Commerce Connect habilita la iniciación segura de pagos, la tokenización, los controles de gasto y la autenticación. La solución integra tanto las APIs de Visa Intelligent Commerce, utilizadas para procesar compras de agentes con tarjetas Visa, como las APIs de otras redes, lo que permite que los agentes puedan pagar con tarjetas Visa y con tarjetas de otras marcas.

Principales beneficios

“Desde las pequeñas empresas hasta los minoristas más grandes del mundo, Visa impulsa la forma en que las personas pagan todos los días, millones de veces,” dijo Andrew Torre, Líder de Servicios de Valor Agregado de Visa. Funciona con los principales proveedores de bóvedas de tokens: las plataformas de agentes pueden conectarse a la infraestructura de credenciales existente y evitar quedar atadas a una sola bóveda/proveedor.