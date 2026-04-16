Edición E&N 315: TOM 2026, marcas conectadas en los cerebros de Centroamérica

Edicion Mensual

Llegamos a la Décimo Primera Edición de Marcas Top of Mind en Centroamérica. Once años de indagar de la mano de Kantar Mercaplan no solo cuáles son las líderes en los cerebros de los consumidores de siete países de la región, sino de contrastar hallazgos, generar análisis, innovar con nuevas categorías, incorporar tendencias.

En TOM 2026 los encuestados mencionaron a sus más recordadas en 26 categorías de consumo, y cuatro categorías especiales: Marca emblemática de su país, Marca Innovadora, Marca de Vida Saludable y con Publicidad Destacada. Además, respondieron a un módulo de Inteligencia Artificial en el que quisimos identificar cuánto influye la IA al elegir una marca.