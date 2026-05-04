Presidente de Israel visitará Panamá y Costa Rica para profundizar 'alianza estratégica'

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Entre otros eventos, el presidente de Israel asistirá a la toma de posesión de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, por invitación del presidente saliente Rodrigo Chaves Robles.

Por Agencia EFE El presidente de Israel, Isaac Herzog, iniciará el miércoles un viaje de cuatro días por Panamá y luego Costa Rica, dos países con los que actualmente guarda estrechos lazos, para "profundizar y fortalecer la alianza estratégica" con ambas naciones, informó Presidencia israelí. "La visita del presidente Herzog a Panamá y Costa Rica refleja la importancia de los lazos de Israel con los países de América Latina y el renovado impulso en las relaciones de Israel con las naciones de Centroamérica y Sudamérica", indicó Presidencia de Israel en un comunicado.

La oficina de Herzog ha calificado el desplazamiento como "visita histórica" a "dos países amigos y aliados cercanos del Estado de Israel". Entre otros eventos, el presidente de Israel asistirá a la toma de posesión de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, por invitación del presidente saliente Rodrigo Chaves Robles. Aunque, el viaje lo comenzará en Panamá, la primera vez que un presidente israelí se desplaza en visita oficial a la Ciudad de Panamá en la historia.