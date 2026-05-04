OPEP+ anuncia una subida de la producción de crudo

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La subida anunciada es sólo teórica, ya que los productores del Golfo Pérsico siguen sin poder exportar parte de su crudo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra no resuelta entre Irán y Estados Unidos.

Por Agencia EFE Representantes de siete importantes productores de petróleo de la OPEP+, reunidos de forma telemática, anunciaron que la producción de la alianza será aumentada en 188.000 barriles diarios (bd) a partir de junio. En un comunicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, entre ellos Rusia, recuerdan que este "ajuste voluntario" se agrega a la subida del bombeo anunciada en abril pasado (206.000 bd), lo que "reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado".

Los siete países reunidos son Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Argelia (todos de la OPEP) así como Rusia, Omán y Kazajistán. "Los países seguirán supervisando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y, en sus esfuerzos continuos por apoyar la estabilidad del mismo", señala la nota de los siete. La subida anunciada es sólo teórica, ya que los productores del Golfo Pérsico siguen sin poder exportar parte de su crudo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra no resuelta entre Irán y Estados Unidos. La próxima reunión fijada entre los siete grandes productores fue anunciada para el próximo 7 de junio, coincidiendo con una reunión del llamado 'Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto' (JMMS) de la OPEP+. Se trata del tercer aumento consecutivo de la producción este año, anunciado solo dos días después de la salida de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP y de la alianza.