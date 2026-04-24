La automatización permite reducir hasta un 30 % los errores humanos

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La automatización facilita escalar operaciones sin incrementar proporcionalmente los costos laborales, una ventaja crítica para empresas que buscan crecer sin sacrificar eficiencia.

Por revistaeyn.com La automatización se consolida como uno de los pilares clave para la competitividad empresarial en un entorno global cada vez más exigente. Lejos de limitarse al uso de robots en fábricas, hoy implica la integración de reglas de negocio, sensores, analítica avanzada y software de inteligencia artificial para ejecutar tareas con menor intervención humana, reducir errores y mejorar la trazabilidad de los procesos. De acuerdo con la compañía GBM, este enfoque permite optimizar operaciones en sectores como manufactura, logística y servicios, en un contexto marcado por la alta competencia y la escasez de talento especializado.

En la industria manufacturera, por ejemplo, su impacto es particularmente evidente. La implementación de sistemas automatizados permite operar de forma continua, reducir errores humanos —que pueden representar entre el 20 % y el 30 % de los defectos en líneas manuales— y adaptarse a cambios en la demanda, como los observados tras la pandemia. Además, contribuye a disminuir los tiempos de ciclo entre un 30 % y un 50 %, según datos de la Federación Internacional de Robótica. Bertha Durán, gerente de Hiperautomatización de GBM, explica que los beneficios de esta tecnología se extienden a múltiples dimensiones del negocio. “Eficiencia en procesos críticos, al reducir tiempos de ejecución. Seguridad desde el diseño, especialmente en entornos de desarrollo y operación tecnológica. Continuidad operativa, tanto en activos digitales como físicos. Agilidad en despliegues e infraestructura, para reducir tiempos de implementación”, detalla.