Impulsan transformación digital de emprendedores guatemaltecos

Apoyo

Los actores detrás de la iniciativa son Fundación Bi y Pacifiko.com.

Por revistaeyn.com La Fundación Bi anunció una alianza estratégica con la plataforma de comercio electrónico Pacifiko.com, con el propósito de fortalecer las capacidades digitales de los emprendedores y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de Guatemala. Esta iniciativa facilita su incorporación formal al comercio electrónico y amplía de manera significativa sus oportunidades de crecimiento en el mercado actual. La alianza combina la experiencia de Fundación Bi en el acompañamiento a emprendedores con la infraestructura tecnológica de Pacifiko.com.

A través de este esfuerzo conjunto, los emprendedores acceden a canales de venta en línea, programas de capacitación especializada en e-commerce, herramientas de transformación digital y una mayor visibilidad para sus productos. Estos componentes permiten que los negocios locales se integren a un ecosistema de consumo digital moderno, impulsando su escalabilidad y competitividad. “La digitalización ya no es una opción, es una necesidad. Esta alianza abre la puerta para que más emprendedores guatemaltecos crezcan, se formalicen y accedan a nuevos mercados”, expuso Maria José Paiz, Gerente Geneal de Fundación Bi. En el marco del Mes del Emprendimiento (abril), esta colaboración busca cerrar las brechas digitales que limitan el avance de muchos negocios, promoviendo la formalización y conectando la oferta de productos locales con una demanda digital que crece constantemente. Con ello, se busca provocar un impacto positivo en la economía familiar y en el desarrollo de las comunidades donde estos emprendimientos operan. Los emprendedores interesados en participar pueden integrarse a través de las convocatorias abiertas dentro de los programas vigentes de Fundación Bi, participando en los procesos de capacitación y selección que permiten la vinculación directa con la plataforma de Pacifiko.com.