Beneficios netos de América Móvil suben un 25% en el primer trimestre

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Los beneficios netos de América Móvil, el gigante de telecomunicaciones del magnate mexicano Carlos Slim, aumentaron un 25,1 % en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con el reporte financiero de la empresa enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Por: EFE América Móvil registró un beneficio neto de 23.401 millones de pesos (unos US$1.347 millones) de enero a marzo de este año, comparado con los 18.703 millones de pesos (US$1.076 millones) reportados en el mismo periodo de 2025. "Nuestra utilidad operativa ascendió a 50.500 millones de pesos (unos US$2.907 millones ) y aumentó un 12,7% en términos de pesos mexicanos, mientras que los costos integrales de financiamiento disminuyeron un 9,9%, reflejando menores gastos netos por intereses», indicó la empresa en su reporte trimestral. "En conjunto, estos factores dieron lugar a un incremento del 25,1% en la utilidad (beneficio) neta, que alcanzó 23.401 millones de millones de pesos (unos US$1.347 millones)", añadió.

Resultados positivos en todos los frentes

El gigante de las telecomunicaciones señaló que "los ingresos del primer trimestre fueron un 2,1 % superiores" a los de hace un año en términos de pesos mexicanos, para alcanzar 236.840 millones de pesos (US$13.635 millones) en el primer trimestre de este año, en comparación con los 232.038 millones de pesos (US$13.358 millones) del mismo periodo de 2025. En su reporte de resultados consolidados, América Móvil señaló que registraron un incremento del 0,6 % en los ingresos por servicios, de 7,4 % en los ingresos por equipos y de 107,9 % en otros ingresos.

Las ganancias de América Móvil antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda) "creció a casi el doble del ritmo de los ingresos, con un aumento de 3,8 %", es decir, se ubicaron en 94.504 millones de pesos (US$5.440 millones) en el trimestre, en comparación con los 91.048 millones de pesos (US$5.241 millones) de mismo periodo de 2025. Las cifras antes mencionadas, apuntó el reporte, "reflejan la apreciación del peso mexicano frente a prácticamente todas las demás monedas de nuestra región de operaciones", al haber ganado 16,3 % frente al dólar estadounidense, 4,6% frente al euro, 4,5% frente al real brasileño y 2,5% frente al peso colombiano respecto al mismo periodo de 2025.

Aumento en los servicios