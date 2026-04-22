Innogen Capital impulsa el mayor fondo VC del Triángulo Norte con US$11 millones

Finanzas

Con respaldo de IDB Lab, DFIs y corporativos regionales, el fondo ICV Delta Fund I apuesta por fintech, logística y proptech en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Por: Revistaeyn.com Innogen Capital anunció el cierre de su fondo inaugural, ICV Delta Fund I, por US$11 millones —superando su objetivo inicial— y elevó su meta a US$15 millones, en lo que se posiciona como el mayor esfuerzo de venture capital enfocado en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras). El hito trasciende el monto. Según la firma, el cierre refleja una demanda sostenida por parte de inversionistas institucionales y socios estratégicos, en un contexto en el que la región comienza a captar mayor atención dentro del mapa latinoamericano de innovación.

Uno de los elementos centrales del fondo es el respaldo de IDB Lab —el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo— junto a otros organismos multilaterales de financiamiento al desarrollo (DFIs). Esta participación funciona como validación institucional de la tesis de inversión de Innogen Capital, enfocada en la transformación digital de mercados subatendidos. La firma sostiene que esta combinación de capital no solo aporta recursos financieros, sino también credibilidad en una región que históricamente ha tenido acceso limitado a venture capital.

Un modelo basado en “smart capital”

El enfoque operativo del fondo se apoya en su programa “Corporate Champions”, que integra a corporaciones relevantes del Triángulo Norte como actores activos dentro del ecosistema. Entre ellas se encuentran Agrisal, Grupo Steiner, Grupo AG y ABANK, junto a otros actores privados.

El modelo busca conectar a startups con clientes, infraestructura y conocimiento de mercado desde etapas tempranas, mientras que las corporaciones acceden a innovación aplicada antes de su masificación.

De acuerdo con Innogen Capital, esta estructura apunta a reducir riesgos de ejecución y acelerar la validación comercial de las startups, en contraste con modelos tradicionales de venture capital centrados exclusivamente en financiamiento.



Foco sectorial: fintech, logística y proptech