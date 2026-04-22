Claves financieras para impulsar los negocios en la era digital

Por revistaeyn.com
APC Experian resalta la importancia de fortalecer las capacidades financieras y digitales de los emprendedores, en un entorno donde el acceso al crédito y la tecnología están redefiniendo la forma de iniciar y hacer crecer un negocio.
En Panamá, el sector financiero continúa mostrando dinamismo, con una cartera de crédito que supera los US$41.000 millones y más de 5,2 millones de obligaciones activas, lo que refleja mayores oportunidades de financiamiento para personas y emprendedores.
Sin embargo, este acceso también implica el reto de gestionar adecuadamente las finanzas para garantizar la sostenibilidad de los negocios.
El éxito de un emprendimiento comienza con una buena administración financiera. Contar con un buen historial de crédito y mantener hábitos responsables puede marcar la diferencia entre crecer o limitar las oportunidades de expansión de un emprendimiento.
Emprender no solo implica tener una buena idea, sino también disciplina financiera. Mantener un buen comportamiento de pago, conocer su capacidad de endeudamiento y planificar son elementos claves para construir un negocio sostenible en el tiempo.
Entre las principales recomendaciones para emprendedores APC Experian destaca:
· Separar las finanzas personales de las del negocio.
· Pagar a tiempo todas las obligaciones para mantener un buen historial crediticio.
· Evitar el sobreendeudamiento y evaluar la capacidad real de pago.
· Planificar el flujo de caja y anticipar imprevistos.
· Utilizar el crédito como una herramienta estratégica y no como solución inmediata.
Este enfoque cobra relevancia en un contexto donde indicadores como la morosidad han mostrado mejoras en distintos productos financieros, reflejando una evolución positiva en la cultura de pago.
Además, la transformación digital está revolucionando el acceso al crédito y las oportunidades para emprender. El crédito será cada vez más ágil, integrado y personalizado, impulsado por el uso de datos y tecnologías avanzadas.
El estudio global “The Future of Underwriting: A Vision for 2030” señala que el 78 % de los expertos anticipa procesos de crédito más rápidos y digitales, mientras que el 83 % prevé que el crédito estará integrado en las transacciones cotidianas.
El crecimiento de los negocios digitales también implica nuevos desafíos. A nivel global, los incidentes de ciberseguridad continúan en aumento, impulsados por el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, lo que hace fundamental proteger la información y operar en entornos seguros.