Finanzas

Claves financieras para impulsar los negocios en la era digital

Los emprendedores deben adoptar buenas prácticas como el uso de plataformas confiables, la protección de datos personales y la educación continua en riesgos digitales.

Por revistaeyn.com APC Experian resalta la importancia de fortalecer las capacidades financieras y digitales de los emprendedores, en un entorno donde el acceso al crédito y la tecnología están redefiniendo la forma de iniciar y hacer crecer un negocio. En Panamá, el sector financiero continúa mostrando dinamismo, con una cartera de crédito que supera los US$41.000 millones y más de 5,2 millones de obligaciones activas, lo que refleja mayores oportunidades de financiamiento para personas y emprendedores.

Sin embargo, este acceso también implica el reto de gestionar adecuadamente las finanzas para garantizar la sostenibilidad de los negocios. El éxito de un emprendimiento comienza con una buena administración financiera. Contar con un buen historial de crédito y mantener hábitos responsables puede marcar la diferencia entre crecer o limitar las oportunidades de expansión de un emprendimiento. Emprender no solo implica tener una buena idea, sino también disciplina financiera. Mantener un buen comportamiento de pago, conocer su capacidad de endeudamiento y planificar son elementos claves para construir un negocio sostenible en el tiempo. Entre las principales recomendaciones para emprendedores APC Experian destaca: