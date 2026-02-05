Finanzas

El 2026 ya echó a rodar: qué esperar en materia de economía y medios de pagos en Centroamérica

Digitalización, inteligencia artificial, pagos más rápidos y nuevos modelos de confianza redefinirán el sistema financiero regional en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica.

Por revistaeyn.com Centroamérica inició 2026 en un escenario global de moderación económica que, lejos de limitar el crecimiento, abre una ventana de oportunidades para acelerar la transformación digital y fortalecer la competitividad regional. De acuerdo con proyecciones del Mastercard Economics Institute, el PIB mundial crecerá 3,1% en 2026, mientras que la inflación global se moderará a 3,4%, configurando un entorno más estable para economías abiertas y orientadas al comercio, como las centroamericanas. En este contexto, la evolución de los sistemas de pago, la adopción tecnológica y el fortalecimiento de la confianza digital emergen como ejes clave para el desarrollo económico. Según el análisis de Mastercard, estas dinámicas definirán el rumbo del sector financiero y de pagos en la región durante el próximo año.

"Hacia 2026, la tecnología y los nuevos modelos de pago seguirán siendo habilitadores directos del desarrollo económico en Centroamérica. La digitalización no solo transforma cómo se paga, sino cómo las personas y las empresas participan en la economía formal de manera más segura y eficiente", señala Kristine Matheson, líder del Cluster de Centroamérica en Mastercard.

Las tendencias que marcarán 2026

1. Economía resiliente impulsada por flujos digitalesLa moderación de la inflación, combinada con una mayor adopción tecnológica, fortalece la resiliencia económica. En Centroamérica, las remesas —que representan una proporción relevante del PIB en países como Guatemala, Honduras y El Salvador— continuarán beneficiándose de soluciones digitales que permiten transferencias más rápidas, seguras y accesibles, ampliando su impacto económico y social. 2. Inteligencia artificial y digitalización como ventaja competitivaLa inteligencia artificial seguirá expandiéndose en sectores como banca, comercio y logística, permitiendo optimizar costos y mejorar la toma de decisiones. Para las pymes, la digitalización se consolida como una vía para escalar operaciones y competir en mercados cada vez más conectados, replicando tendencias observadas en economías avanzadas donde una proporción creciente de los nuevos negocios opera exclusivamente en línea. 3. Comercio automatizado y agentes digitalesDurante 2026 se acelerará el uso de agentes digitales basados en IA capaces de realizar transacciones en nombre de consumidores y empresas. Este nuevo modelo de comercio plantea mayores exigencias en materia de autenticación, prevención de fraude y ciberseguridad, elementos clave para sostener la confianza en pagos cada vez más automatizados y sin fricción.

4. Stablecoins y criptomonedas: mayor claridad, nuevos casos de usoEl avance hacia una mayor claridad regulatoria impulsa la integración de stablecoins dentro del ecosistema de pagos. Estas soluciones abren oportunidades para mejorar la eficiencia de pagos y remesas, especialmente en mercados donde la inclusión financiera sigue siendo un desafío estructural. 5. Identidad digital como base de la confianza onlineCon cerca del 80% de los consumidores a nivel global expuestos a intentos de fraude, la identidad digital se consolida como un pilar fundamental para el acceso seguro a servicios financieros y digitales. La autenticación avanzada será clave para fortalecer la confianza de consumidores, comercios y gobiernos en entornos cada vez más digitales. 6. Economía circular y nuevos patrones de consumoLas generaciones más jóvenes, en particular la Generación Z, impulsan modelos de consumo más sostenibles, favoreciendo la reutilización, la reventa y experiencias digitales alineadas con criterios ambientales y sociales. Esta tendencia comienza a influir también en los modelos de negocio y en la forma en que se diseñan productos y plataformas digitales. 7. Pagos más rápidos, personalizados y segurosLos consumidores demandan experiencias de pago cada vez más fluidas y adaptadas a sus necesidades. Tecnologías como credenciales dinámicas, biometría y liquidaciones casi inmediatas permitirán mayor eficiencia operativa, liberación de capital para las empresas y una mejor experiencia tanto en pagos locales como transfronterizos.

Una transformación estructural en marcha