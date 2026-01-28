Agentes de IA gestionarán hasta 95 % de interacciones con los clientes, según proyección

En el centro de estos cambios se encuentran la adopción generalizada de agentes impulsados por IA, la expansión de las superapps como ecosistemas integrados y el auge de los modelos de IA que ofrecen prioridad a la privacidad y permiten una automatización escalable y conforme a la normativa.

La plataforma de comunicaciones en la nube, Infobip, destaca las tres principales tendencias que van a acelerar la evolución de las industrias en 2026, tanto a nivel mundial como en Latinoamérica

Silvio Kutić, director ejecutivo de Infobip afirma que los sectores minorista y del comercio electrónico ya están liderando el camino con experiencias hiperpersonalizadas, mientras que los sectores de la salud y el financiero están adoptando rápidamente soluciones basadas en la IA para mejorar la atención de los pacientes y la seguridad de los usuarios.

"Fundamentalmente, el futuro del servicio al cliente reside en un enfoque humano, en el que la automatización impulsada por la IA trabaja mano a mano con la experiencia humana para ofrecer tanto eficiencia como empatía”.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

1- Los agentes de IA se encargarán de la mayoría de las interacciones con los clientes.

Se espera que, para 2026, los agentes impulsados por IA gestionen hasta el 95 % de las interacciones con los clientes, proporcionando asistencia personalizada e instantánea las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estos agentes están evolucionando más allá de los bots básicos de preguntas frecuentes hacia modelos agenticos similares a los humanos, capaces de realizar comunicaciones complejas y autónomas.

El servicio al cliente se está transformando rápidamente, con bots de voz y agentes basados en chat respaldados por tecnología con intervención humana. Las empresas ya están implementando chatbots con IA para gestionar consultas bancarias rutinarias y el seguimiento de pedidos de comercio electrónico, mientras que los bots de voz avanzados están abriendo nuevas oportunidades para automatizar y mejorar las conversaciones con los clientes.