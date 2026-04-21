Pollo Norteño presenta su nueva línea 100% natural de pollo de libre pastoreo

Por E&N Brand Lab

Pollo Norteño, marca líder en frescura y confianza para las familias hondureñas, anunció el lanzamiento de su nueva línea de pollo de libre pastoreo, una innovación que responde a la evolución del consumidor hondureño, quien valora cada vez más la transparencia, el origen de los alimentos y los productos más naturales para el bienestar de sus familias.

Esta nueva propuesta reafirma el compromiso de la marca con ofrecer alimentos de alta calidad, producidos bajo prácticas responsables y enfocadas en el bienestar animal, la naturalidad y la frescura que caracterizan a Pollo Norteño.

“El lanzamiento de nuestra línea de libre pastoreo representa un paso importante en nuestra evolución como marca, escuchando a los consumidores que buscan mayor transparencia sobre el origen de los alimentos y opciones más naturales para su hogar. En Pollo Norteño creemos que cuando el cuidado y la crianza se hacen de forma responsable, la calidad se nota en nuestros productos”, expresó Melany Galeano, gerente de Marca.

El sistema de libre pastoreo permite que las aves tengan acceso a espacios abiertos con vegetación, luz natural y aire fresco, en un ambiente que favorece su desarrollo natural. Todo el proceso se realiza manteniendo estrictos estándares de bioseguridad y manejo responsable, lo que garantiza la calidad y confiabilidad del producto desde el campo hasta la mesa.

La nueva línea de pollo de libre pastoreo de Pollo Norteño es 100% natural, libre de preservantes y aditivos, y ofrece a las familias la tranquilidad de elegir un alimento confiable, fresco y producido con respeto por el bienestar animal.

Además, esta línea cuenta con el respaldo de la certificación de Cloverleaf Animal Welfare Systems, un organismo internacional independiente especializado en la evaluación de estándares de bienestar animal. Esta certificación posiciona a Pollo Norteño como referente en la adopción de estándares internacionales de bienestar animal en Honduras, validando procesos con criterios objetivos y verificables relacionados con la crianza responsable, la salud, nutrición y condiciones de desarrollo natural de las aves.

Con esta innovación, Pollo Norteño fortalece su propuesta de valor basada en la frescura y el origen, consolidándose como una marca referente de confianza, transparencia y compromiso con el bienestar animal.

La nueva línea de pollo de libre pastoreo estará disponible en diferentes cortes, incluyendo pechuga deshuesada, alas y pierna muslo, y podrá encontrarse en supermercados a nivel nacional.