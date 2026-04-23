ULACIT: evolución académica que trasciende generaciones y fronteras

Actualmente, bajo el liderazgo de la rectora Alejandra Barahona, ULACIT se encuentra en una nueva etapa de crecimiento enfocada en profundizar su internacionalización, fortalecer su vínculo con sectores estratégicos y consolidar su liderazgo como una universidad preparada para las nuevas dinámicas del talento global.

Por E&N Brand Lab para ULACIT Para la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), figurar en el Top of Mind, elaborado por Kantar Mercaplan para Estrategia & Negocios, representa mucho más que un indicador de recordación: constituye una validación de confianza, reputación y liderazgo en una categoría donde la decisión de matrícula está estrechamente vinculada con percepción de calidad, empleabilidad y prestigio institucional. “En educación superior, ser la primera marca que viene a la mente del consumidor significa haber construido una posición de preferencia sostenida frente a un mercado cada vez más competitivo”, indica ULACIT, que logra una recordación del 29 % en territorio tico. En una categoría altamente competitiva, ULACIT entiende que la permanencia en la mente del consumidor se construye a través de la coherencia sostenida entre promesa de marca y ejecución institucional. Y es por ello que ha construido el valor de su marca sobre una trayectoria de innovación, diferenciación y visión de largo plazo. Fundada en 1987 e iniciando operaciones en 1988, fue una de las instituciones pioneras en la educación superior privada en Costa Rica y desde sus inicios apostó por un modelo académico diferenciado, orientado a la internacionalización, el bilingüismo y la conexión con el entorno empresarial.

Hoy, bajo el liderazgo de la rectora Alejandra Barahona, ULACIT impulsa una nueva etapa de crecimiento enfocada en profundizar su internacionalización, fortalecer su vínculo con sectores estratégicos y consolidar su liderazgo como una universidad preparada para las nuevas dinámicas del talento global.

La innovación no nace por sí sola, tiene como eje central a su público meta, que ahora es más analítico, más exigente y orientado al retorno de inversión. “Los estudiantes y sus familias valoran cada vez más indicadores concretos como empleabilidad, proyección internacional, actualización tecnológica, flexibilidad académica y conexión con la realidad del mercado laboral”, apuntan. Este cambio favorece una propuesta de valor como la de ULACIT, al mismo tiempo, eleva la exigencia sobre las instituciones para mantener evidencia tangible de sus resultados y una actualización constante de su oferta académica.

VALIDACIÓN DE EXCELENCIA

El posicionamiento en el Top of Mind adquiere mayor relevancia al combinarse con resultados verificables. ULACIT figura en el QS World University Rankings 2026, reforzando su presencia en el ecosistema global de educación superior y consolidando una propuesta de valor asociada con excelencia académica, empleabilidad y visión internacional. A lo largo de su evolución, la universidad ha fortalecido su posicionamiento mediante decisiones estratégicas como la implementación de una metodología de aprendizaje basada en proyectos, la acreditación sostenida de sus carreras, el desarrollo de programas alineados con tendencias globales y la consolidación de una fuerte cultura de empleabilidad. La institución complementa esta propuesta con iniciativas como el Life Design Lab, orientado al desarrollo profesional y empleabilidad de sus estudiantes, así como con experiencias académicas, summits, actividades de networking, conferencias y espacios de innovación que conectan al estudiante con el ecosistema empresarial desde etapas tempranas.

ESTUDIANTES CON ALTO VALOR AGREGADO

El principal valor agregado que los consumidores asocian con ULACIT es su capacidad de traducir la experiencia académica en resultados profesionales concretos. La universidad reporta una tasa de empleabilidad de 99%, un indicador que respalda una propuesta de valor centrada en la preparación efectiva para el mercado laboral. A ello se suman atributos diferenciales como el enfoque bilingüe, la metodología práctica, la internacionalización de su propuesta académica, el vínculo con empresas líderes y una formación alineada con las competencias que demanda el mercado global. En conjunto, estos factores consolidan una percepción clara entre sus públicos: ULACIT es una universidad que combina excelencia académica con una orientación concreta hacia el desarrollo profesional y la empleabilidad.