Panamá: "grave atentado" la incautación de buque de bandera panameña por Irán

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Se trata del buque de bandera panameña y propietarios italianos, MSC-Francesca. Para el gobierno de Panamá, el incidente constituye una "escalada innecesaria" en momentos en que la comunidad internacional aboga por la apertura del estrecho de Ormuz.

Por: EFE Panamá condenó este miércoles la incautación "ilegal" por Irán de un buque de bandera de conveniencia panameña en el estrecho de Ormuz, una acción que el país centroamericano ha calificado de "grave atentado" a la seguridad marítima y contraria al derecho internacional. "Panamá, país marítimo con la mayor flota mercante del mundo y miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, condena de la forma más enérgica la incautación ilegal este miércoles, por parte de las autoridades de la República Islámica de Irán, del buque de bandera panameña y propietarios italianos, MSC-Francesca", señaló un comunicado de la cancillería panameña. La nota oficial destaca que la nave transitaba alrededor del estrecho de Ormuz "cuando fue incautada y trasladada por la fuerza a aguas territoriales de Irán". "Además -prosigue-, representan un grave atentado contra la seguridad marítima y constituyen una escalada innecesaria en momentos en que la comunidad internacional aboga porque el estrecho de Ormuz se conserve abierto a la navegación internacional sin amenazas ni chantajes de ningún tipo".

Esta condena de Panamá se produce después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunció este miércoles el apresamiento de dos buques en el estrecho de Ormuz, entre ellos el ‘MSC-Francesca’, por "operar sin los permisos necesarios" y aseguró que habían sido conducidos a la costa de Irán. "Dos buques infractores, el ‘MSC-FRANCESCA’- vinculado al régimen sionista- y el ‘EPAMINODES’, que operaban sin los permisos necesarios y habían manipulado sus sistemas de navegación, poniendo en peligro la seguridad marítima, fueron incautados por la Armada de la Guardia Revolucionaria", anunció el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Bloqueo naval