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Presupuesto del Gobierno de Honduras para 2026 reporta disminución del 5,3 %

Más del 70 % del presupuesto se financiará con recursos nacionales provenientes de la recaudación de tributos y que las prioridades de gasto se centrarán en salud, educación, protección social, seguridad e infraestructura productiva.

Por Agencia EFE El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Gobierno de Honduras en 2026 fue aprobado por el Congreso Nacional y asciende a 444.265,8 millones de lempiras (US$16.758,4 millones). El proyecto de presupuesto, que fue enviado en marzo por el poder Ejecutivo, fue aprobado por alrededor de 90 de los 128 diputados de los partidos mayoritarios, Nacional, en el poder; Liberal, segunda fuerza, y los minoritarios Democracia Cristiana e Innovación y Unidad Socialdemócrata.

Los 35 diputados del ahora opositor partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) se abstuvieron en la votación y algunos de ellos afirmaron que el nuevo presupuesto es mayor al aprobado el año anterior, cuando la presidencia del país la ejercía Xiomara Castro. Según el ministro de Finanzas, Emilio Hernández, quien asistió a la sesión del Legislativo, el nuevo presupuesto es menor en 25.000 millones de lempiras (US$943 millones o 5,3 %) con respecto al de 2025. Hernández subrayó que con el nuevo presupuesto se garantiza un control del gasto y se promueve la estabilidad económica, dejando los excesos del pasado,