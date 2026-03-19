Industria textil apuesta por profesionalización de PYMES ante retos T-MEC

POR EFE

La industria textil en México y América Latina enfrenta el desafío de fortalecer su competitividad en un contexto marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), donde la profesionalización de pequeñas y medianas empresas (pymes) se perfila como un factor clave para su crecimiento.

Así lo señaló a EFE Naydú Serrato, directora de comunicaciones y sostenibilidad de Textiles Lafayette, quien destacó el peso estratégico de este sector en la economía regional, tanto por su capacidad de generación de empleo como por su extensa cadena productiva.

“La cadena es amplia, desde la materia prima hasta el diseño, la confección y la comercialización, e impacta a todos los niveles”, afirmó.

La industria textil es una de las más relevantes a nivel global, con impacto en sectores como la moda, el deporte, la salud o la hotelería, y en México destaca además por su tradición artesanal y su capacidad manufacturera, elementos que cobran relevancia en el comercio regional bajo las reglas del T-MEC.

Sin embargo, Serrato advirtió que uno de los principales retos del sector es la alta informalidad, especialmente entre confeccionistas, lo que limita su crecimiento.