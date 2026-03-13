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Hora de la verdad para el T-MEC: qué se revisará y como impacta a Centroamérica

El lunes 16 de marzo comienza la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un proceso clave para el futuro económico de Norteamérica. La agenda incluye reglas de origen, seguridad de las cadenas de suministro y la dependencia de Asia.

Por: revistaeyn.com El proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá —conocido como T-MEC— entra en una etapa decisiva a partir del 16 de marzo, cuando negociadores de México y Estados Unidos comiencen las primeras discusiones formales del acuerdo que define la arquitectura económica de Norteamérica. El tratado, que reemplazó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 2020, integra un mercado de más de 500 millones de personas y representa cerca del 30% del PIB global, consolidando a México y Canadá como los principales socios comerciales de Estados Unidos. El proceso que comienza ahora no es una renegociación completa, pero sí una revisión crítica prevista en el propio tratado. De su resultado dependerá si el acuerdo se extiende por otros 16 años o entra en un período de revisiones anuales que podría generar incertidumbre para las inversiones regionales. Más allá de su carácter técnico, el momento coincide con un contexto de tensiones comerciales, políticas industriales y rivalidad estratégica con Asia, lo que convierte la revisión del T-MEC en un episodio central de la geoeconomía global.

Fuerte respaldo del sector privado

Antes de la revisión, el gobierno de México realizó consultas públicas con empresas y gobiernos estatales para identificar las prioridades de negociación.

El resultado muestra un respaldo contundente al tratado. Según el informe oficial presentado por el secretario de Economía Marcelo Ebrard, 84 % del sector productivo apoya la continuidad del acuerdo, mientras que el respaldo a nivel estatal alcanza el 75,9 %. Para la industria mexicana, el tratado es percibido como un pilar de tres elementos clave: -certeza jurídica para las inversiones,

-integración de cadenas productivas regionales,

-acceso preferencial al mercado estadounidense. No obstante, el informe también identifica preocupaciones que podrían marcar la negociación. Entre las más mencionadas aparecen: -aranceles impuestos por Estados Unidos bajo disposiciones como las secciones 232 y 301,

-asimetrías en los mecanismos laborales del tratado,

-altos costos regulatorios para las pequeñas empresas exportadoras,

-saturación logística en los cruces fronterizos. Las consultas también reflejan diferencias regionales dentro de México. Mientras los estados del norte enfatizan la competitividad industrial y la logística fronteriza, el sur del país reclama mayor infraestructura y energía para integrarse plenamente a las cadenas productivas.

Temas que dominarán la revisión

Aunque el tratado incluye múltiples capítulos, las primeras conversaciones entre México y Estados Unidos se concentrarán en tres temas estructurales. 1. Reducir la dependencia industrial de Asia Uno de los objetivos centrales es fortalecer la autonomía productiva de Norteamérica.

Funcionarios estadounidenses y mexicanos buscan que más componentes estratégicos se produzcan dentro de la región, reduciendo la dependencia de proveedores asiáticos. Entre los sectores más sensibles se encuentran: semiconductores, baterías de litio, componentes electrónicos y minerales críticos. Actualmente, cuatro de los cinco mayores productores de chips del mundo están en Asia, lo que ha reforzado la preocupación de Washington sobre la seguridad industrial. La revisión del T-MEC podría impulsar políticas para relocalizar parte de esa producción dentro de Norteamérica. 2. Reglas de origen más estrictas El segundo eje será el fortalecimiento de las reglas de origen, que determinan qué porcentaje de un producto debe fabricarse dentro de la región para acceder a aranceles preferenciales. Este debate es particularmente relevante en sectores como: automotriz, electrónica, maquinaria industrial y electromovilidad. Estados Unidos busca endurecer estos requisitos para evitar que empresas de terceros países utilicen México como plataforma de exportación hacia el mercado estadounidense. El tema ya genera debate en Washington. Algunos legisladores han pedido reforzar las reglas del tratado para impedir que empresas chinas utilicen fábricas en México como puerta de entrada al mercado norteamericano. 3. Seguridad de las cadenas de suministro El tercer eje apunta a fortalecer la resiliencia de las cadenas productivas regionales. Los tres países buscan coordinar mecanismos para garantizar el acceso a insumos estratégicos y evitar interrupciones logísticas. La pandemia, las tensiones comerciales y la guerra tecnológica entre potencias han acelerado esta agenda. Funcionarios comerciales de Estados Unidos y México ya han señalado que el objetivo es asegurar que los beneficios del acuerdo se concentren en los socios de Norteamérica y no en proveedores externos.

El factor político

La revisión del tratado ocurre además en un contexto político complejo. La administración del presidente Donald Trump ha reforzado su agenda de política industrial y ha recurrido a aranceles para proteger sectores estratégicos. Estas medidas han generado tensiones con Canadá y México, pese a que ambos países siguen siendo los principales socios comerciales de Estados Unidos. Funcionarios de Canadá han advertido que la revisión podría incluso derivar en evaluaciones anuales del tratado, lo que aumentaría la incertidumbre para las inversiones regionales. Al mismo tiempo, algunos analistas consideran que Washington podría utilizar la revisión para presionar a sus socios en temas que van más allá del comercio, incluyendo seguridad, migración o política industrial.

Competitividad regional

Desde su entrada en vigor, el T-MEC ha consolidado uno de los bloques económicos más integrados del mundo. El comercio intrarregional ha crecido más de 37 % desde 2020, mientras que la inversión extranjera directa en la región también ha aumentado de forma significativa. El acuerdo ha permitido que América del Norte funcione como una plataforma productiva integrada en sectores como: automóviles, agroindustria, energía y manufactura avanzada Sin este marco regulatorio, muchas de esas cadenas productivas enfrentarían aranceles, barreras regulatorias y mayores costos logísticos. Por eso, la mayoría de los analistas considera improbable un colapso del tratado. Según BBVA Research, el escenario más probable es que el acuerdo permanezca vigente, aunque podría entrar en una fase de revisiones periódicas antes de una eventual extensión formal.

El impacto para Centroamérica

Aunque el T-MEC es un acuerdo norteamericano, su evolución tiene implicaciones directas para Centroamérica. La razón es sencilla: Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de exportación, inversión y remesas para la región. Un fortalecimiento del bloque industrial de Norteamérica podría tener dos efectos simultáneos: 1. Nuevas oportunidades en cadenas regionales. La relocalización de industrias —conocida como nearshoring—abre espacios para proveedores centroamericanos en sectores como textiles, agroindustria o manufactura ligera. 2. Mayor competencia por inversión. Al mismo tiempo, un T-MEC sustentable podría atraer una mayor proporción de inversiones hacia México, consolidándolo como plataforma industrial para el mercado estadounidense. Para las economías centroamericanas, el desafío será integrarse a las cadenas productivas regionales en lugar de quedar al margen de la reorganización industrial.

Momento decisivo para la geoeconomía

La revisión del T-MEC llega en un momento en que el comercio global se reorganiza en torno a bloques regionales. La rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, la competencia por minerales críticos y la búsqueda de cadenas de suministro más seguras están redefiniendo las reglas del comercio internacional. En ese contexto, el futuro del tratado no solo determinará el rumbo económico de Norteamérica, sino también su capacidad para competir en una economía global cada vez más fragmentada. La revisión que comienza el 16 de marzo marcará, para muchos analistas, la primera gran prueba del modelo de integración norteamericano en la nueva era de la geopolítica transaccional.